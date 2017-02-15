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SCMP: сотни протестующих выступили против строительства завода в Дацине

Общество
Основной целью выступавших стала отмена строительства алюминиевого завода организацией Zhongwang Holdings

Харбин, Китай, 15 февраля 2017, 05:50 — REGNUM  Сотни протестующих на северо-востоке Китая несмотря на предупреждения властей выступили во вторник против строительства алюминиевого завода, сообщает 14 февраля South China Morning Post.

По словам издания, протестующих беспокоит ухудшение экологической ситуации и опасный смог от промышленных предприятий в городе Дацин северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Они также выступают против «коррупции и беззакония».

Однако, основной целью выступавших стала отмена строительства алюминиевого завода организацией Zhongwang Holdings.

Протестующие выкрикивали лозунги «Мы против загрязнения, мы против завода» и «Защитим наши дома», передает издание.

Однако, как отмечает газета, до конца не удается установить подлинность появившихся в сети фотографий, при этом люди, назвавшие себя очевидцами, утверждают, что на акции протеста присутствовало достаточно много народу.

«Было от 800 до 1000 человек протестующих против строительства завода», — заявил очевидец по фамилии Чжан в телефонном разговоре изданию. При этом, отмечается, что власти призвали демонстрантов не нарушать общественный порядок.

Напомним, что проблема загрязнения окружающей среды очень остро стоит перед крупными промышленными центрами Китая. Для ее преодоления власти прибегают к различного рода ограничительным и иным мерам.

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