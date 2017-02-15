Провинция Гуаньдун: 10 смертей из 21 зараженного вирусом H7N9
Гуанчжоу, Китай, 15 февраля 2017, 04:53 — REGNUM Из 21 случая заражения птичьим гриппом штамма H7N9 в китайской провинции Гуандун в январе, 10 оказались смертельными, сообщает 15 февраля китайское издание Global Times.
При этом, пять случаев из двадцати одного было зарегистрировано провинциальной столице — городе Гуанчжоу, еще пять — в городе Фошань и два в Шеньчжене. Остальные случаи были выявлены в городах Шаогуань, Мэйчжоу, Дунгуань и Чжуншань.
Уже целый ряд провинций, сообщает издание, начал осуществлять превентивные меры по борьбе с вирусом, включая провинции Сычуань, Хунань и Чжецзян.
Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что Китай принимает активные меры по борьбе с распространением птичьего гриппа.
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