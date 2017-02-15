Якутский полицейский ответит в суде за незаконное удерживание филиппинки

Якутск, , 06:27 — REGNUM В следственном комитете Якутии подтвердили: незаконное ограничение свободы гражданки Филлиппин в Якутске действительно имело место. В отношении насильно удерживавших женщину владелицы клининговой фирмы и её мужа, подполковника полиции, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СК РФ. Судить семейную пару будут за незаконное лишение свободы с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 127 УК РФ).

Гражданка Филиппин сбежала из квартиры хозяйки фирмы, где до этого работала, выпрыгнув из окна и получив после падения тяжёлые травмы, в том числе кататравму, переломы позвонков и пяточной кости со смещением.

Как сообщало ИА REGNUM, убежав, женщина обратилась за помощью к владельцу магазина автозапчастей, в квартире которого убиралась 1,5 года. Гражданка филиппин рассказала ему, что её избили и заперли в квартире за то, что она хотела уйти работать в другую клининговую компанию. В фирме, где она работала до этого, задерживали зарплату.

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