Керченская переправа приостановила работу из-за дрейфа льдов
Оператор перевозок просит воздержаться от поездок через переправу до улучшения погодных условий
Симферополь, 15 февраля 2017, 03:57 — REGNUM Работа Керченской паромной переправы приостановлена в ночь на 15 февраля в связи с ухудшением погодных условий, сообщает ООО «Морская дирекция».
«В связи с ухудшением погодных условий работаКерченской паромной переправыприостановлена. Просим воздержаться от поездок через переправу до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении оператора перевозок.
Ранее ООО «Морская дирекция» сообщала, что работа парома в ближайшие дни может приостановиться из-за сильного ветра и дрейфа льдов. В последние дни из восьми имеющихся на переправе паромов курсировали только три судна, имеющих ледовый класс: «Крым», «Ейск» и «Борис Штоколов».
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