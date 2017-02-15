Керченская переправа приостановила работу из-за дрейфа льдов

Оператор перевозок просит воздержаться от поездок через переправу до улучшения погодных условий

Симферополь, , 03:57 — REGNUM Работа Керченской паромной переправы приостановлена в ночь на 15 февраля в связи с ухудшением погодных условий, сообщает ООО «Морская дирекция».

«В связи с ухудшением погодных условий работаКерченской паромной переправыприостановлена. Просим воздержаться от поездок через переправу до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении оператора перевозок.

Ранее ООО «Морская дирекция» сообщала, что работа парома в ближайшие дни может приостановиться из-за сильного ветра и дрейфа льдов. В последние дни из восьми имеющихся на переправе паромов курсировали только три судна, имеющих ледовый класс: «Крым», «Ейск» и «Борис Штоколов».