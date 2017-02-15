В Синьцзяне за 3 месяца выявлено 7 случаев экстремистских публикаций

Как передает издание, три случая были выявлены в декабре 2016 года, а оставшиеся четыре – в январе нынешнего. Подозреваемым в совершении преступлений от 21 до 34 лет

Урумчи, Китай, , 03:15 — REGNUM Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района пресекли семь случаев распространения экстремистского и нелегального контента в интернете, сообщает 14 февраля Global Times.

По информации властей, подозреваемые распространяли информацию, связанную с терроризмом, религиозным экстремизмом и сепаратизмом. В частности, распускались слухи и публиковались сфабрикованные новости.

Среди пресеченных семи случаев, два были связаны с распространением террористического контента, три — с публикацией религиозной экстремистской литературы, еще один — с распространением ложной информации о терактах, и последний случай был направлен на подрыв государственных мер по обеспечению стабильности.

Как передает издание, три случая были выявлены еще в декабре 2016 года, а оставшиеся четыре — в январе нынешнего. Подозреваемым в совершении преступлений от 21 до 34 лет.

Синьцзян имеет свое антитеррористическое законодательство, основанное на китайском «Антитеррористическом законе» от 2016 года, в котором изложены подробные инструкции по противодействию террористической активности.

Закон предусматривает трехуровневый контртеррористический механизм, элементами которого являются спецслужбы провинциального, уездного и городского уровней, что позволяет координировать усилия различных ведомств и общественных структур.

Напоминаем, что Синьцзян-Уйгурский автономный район является пристанищем ряда нелояльных к Пекину групп — преимущественно уйгуров, исповедующих в том числе радикальный ислам.