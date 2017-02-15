Среда, 15 Февраля 2017 года
02:47:04 МСК

Борьба с бедностью на востоке КНР: 50 млрд юаней займов за 2016 год

Общество
Банки провинции Шаньдун начали предоставлять свыше 30 специфических кредитных продуктов, после того, как местные власти провели исследование 1,8 млн обнищавших домохозяйств и 21 тыс. предприятий частного бизнеса

Цзинань, Китай, 15 февраля 2017, 02:38 — REGNUM  Китайская провинция Шаньдун, расположенная на востоке страны в 2016 году выдала обедневшим гражданам займов на сумму свыше 50 млрд юаней, сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на провинциальные власти 14 февраля.

Банки начали предоставлять свыше 30 специфических кредитных продуктов, после того, как местные власти провели исследование 1,8 млн обнищавших домохозяйств и 21 тыс. предприятий частного бизнеса. По информации цзинаньского отделения Народного банка Китая, целью займов является смягчение бедности.

Более 1 млрд юаней были направлены в обедневшие предприятия туристического сектора, электронной коммерции и солнечной энергетики. Предприятия также были стимулированы на выпуск среднесрочных обязательств, а также корпоративных и краткосрочных облигаций в общей сложности на сумму в 52,3 млрд юаней.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что развивая многолетний успех в борьбе с нищетой и бедность, Китай планирует усилить меры по преодолению нищеты в 2017 году. Так, в рамках этой кампании, в текущем году правительством планируется переселить 3,4 млн граждан КНР из отдаленных сельских районов в развитые городские агломерации.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти КНР в рамках борьбы с нищетой переселят 3,4 млн человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
Главное сегодня
NB!
15.02.17
«Либо кем-то, либо всеми» — Кургинян о дилемме сталинского режима
МоскваРоссия Восстановление имени Сталина Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичДоил кровь трудящихся ради денег, а заработанное отдал революционерам
Орехово-Зуевский районМосковская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
15.02.17
Полиция Бахрейна подавляет протесты шиитского большинства
МанамаБахрейн Арабская весна Политика
NB!
15.02.17
Какие библиотеки нужны России? Круглый стол в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Культура
NB!
15.02.17
Михаил ДемуринТрамп шатается. А мы?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Елена ХаненковаХристианство перестает иметь значение в США?
ВашингтонСША Религия в США Общество
NB!
15.02.17
Ограничить фантазию: Госдума обсудит детские имена и точки в них
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Пентагон передислоцировал к границам России 49 боевых вертолетов
БремерхафенГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
14.02.17
У рубля есть шанс укрепляться до лета, если не помешает Минфин РФ
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
СМИ США: В России тайно разработана новейшая крылатая ракета
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
14.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ блокаде Донбасса прогнозируемо «виновата» Россия: обзор инфраструктуры
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
14.02.17
«Русские хакеры контролируют почти всю Европу»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
14.02.17
АВС: «Флинна погубило заигрывание с Москвой»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Пакет законопроектов о государственной судебной службе внесен в Госдуму
МоскваРоссия Судебная система Политика
NB!
14.02.17
Нижегородская область отстаёт. Но Шанцев верит
Нижний НовгородРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
Военный Донбасс за сутки: ВСУ атаковали высоту «Дерзкая»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
14.02.17
Ножи вермахта и «Гитлерюгенда» в Ленобласти признали «культурной ценностью»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Контрабанда и борьба с ней Общество
NB!
14.02.17
Станислав СтремидловскийПочему Варшава вспоминает в Вильнюсе о Великом Княжестве Литовском
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.02.17
Топливо вместо спирта: Спиртзаводы в Северной Осетии перепрофилируют
ВладикавказРоссия «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
NB!
14.02.17
Приём в школы Екатеринбурга: разлучили близнецов, не пустили инвалидов
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
ещё главное