Борьба с бедностью на востоке КНР: 50 млрд юаней займов за 2016 год

Банки провинции Шаньдун начали предоставлять свыше 30 специфических кредитных продуктов, после того, как местные власти провели исследование 1,8 млн обнищавших домохозяйств и 21 тыс. предприятий частного бизнеса

Цзинань, Китай, , 02:38 — REGNUM Китайская провинция Шаньдун, расположенная на востоке страны в 2016 году выдала обедневшим гражданам займов на сумму свыше 50 млрд юаней, сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на провинциальные власти 14 февраля.

Банки начали предоставлять свыше 30 специфических кредитных продуктов, после того, как местные власти провели исследование 1,8 млн обнищавших домохозяйств и 21 тыс. предприятий частного бизнеса. По информации цзинаньского отделения Народного банка Китая, целью займов является смягчение бедности.

Более 1 млрд юаней были направлены в обедневшие предприятия туристического сектора, электронной коммерции и солнечной энергетики. Предприятия также были стимулированы на выпуск среднесрочных обязательств, а также корпоративных и краткосрочных облигаций в общей сложности на сумму в 52,3 млрд юаней.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что развивая многолетний успех в борьбе с нищетой и бедность, Китай планирует усилить меры по преодолению нищеты в 2017 году. Так, в рамках этой кампании, в текущем году правительством планируется переселить 3,4 млн граждан КНР из отдаленных сельских районов в развитые городские агломерации.

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