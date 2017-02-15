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Демонстранты штурмуют офис телеканала в Бейруте

Общество
Причиной гнева стал комедийный скетч

Бейрут, 15 февраля 2017, 01:53 — REGNUM  Демонстранты, оскорбленные трансляцией ливанского телеканала «Аль-Джадид», штурмовали его здание в Бейруте, сообщает Reuters.

Около 300 человек под флагами шиитского движения «Амаль» попытались взять штурмом штаб-квартиру ливанского канала «Аль-Джадид». Протестующие бросали камни, яйца и фейерверки в здание. От брошенного фейерверка в здании начался пожар.

Корреспондент «Аль-Джадид» заявил в прямом эфире телеканала, что в здании начался пожар. Представители сил безопасности оценивают нападение как серьезное, однако «армия контролирует ситуацию».

Сообщается, что причиной гнева демонстрантов стал комедийный скетч телеканала, «оскорбляющий» имама Мусу аль-Садра, — основателя движения «Амаль», погибшего в Ливии в 1978 году.

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