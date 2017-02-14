В здании Ростуризма прошли обыски
Москва, 14 февраля 2017, 22:51 — REGNUM В здании федерального агентства по туризму (Ростуризм) прошли обыски. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Ростуризма.
Сообщается, что в здании Ростуризма в Москве прошли обыски и другие следственно-оперативные мероприятия, проведенные следователями.
При этом в Ростуризме подчеркнули, что с деятельностью ведомства эти обыски никак не связаны. С чем именно были связаны эти мероприятия, Ростуризм не уточнил.
СМИ со ссылкой на источники сообщили, что обыски провели представители Следственного комитета и Управления Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю. Обыск связан с уголовным делом в отношении советника главы Ростуризма Евгения Кудели, который ранее занимал пост министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Правоохранительные органы не давали никаких комментариев в связи с этой информацией.