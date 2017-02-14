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Мумифицированное тело пенсионерки найдено в одной из квартир Москвы

Общество
Почему тело женщины нашли только спустя шесть лет после смерти?

Москва, 14 февраля 2017, 20:28 — REGNUM  В столице в одной из квартир дома по 1-й Новокузьминской улице обнаружено мумифицированное тело 88-летней женщины. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба главного управления СК России по Москве.

Сообщается, что вечером 13 февраля в квартире дома по 1-й Новокузьминской улице Москвы было обнаружено мумифицированное тело женщины 1929 года рождения. Утверждается, что эта женщина числилась пропавшей без вести с 2010 года. Утверждается, что тело женщины пролежало в квартире около шести лет.

В правоохранительные органы обратились соседи погибшей, так как они начали беспокоится, что в течение долгого времени не видели, чтобы женщина выходила на улицу.

Полицейские вскрыли дверь квартиры, в которой жила женщина и обнаружили там её мумифицированное тело.

В этой истории много несостыковок. Если женщина числилась пропавшей без вести с 2010 года, то крайне странным выглядит тот факт, что квартира была вскрыта только сейчас. Запоздалое беспокойство соседей тоже объяснить сложно, если женщина пропала в 2010 году, то почему действовать они начали только шесть лет спустя.

Известно, что женщина не поддерживала контактов с родственниками и мало с кем общалась.

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