Челябинские власти наращивают передачу детей-сирот в приемные семьи

Челябинск, , 19:48 — REGNUM В Челябинской области активизирована работа по передаче детей-сирот в приемные семьи. В министерстве социальных отношений Челябинской области нацелены продолжать снижать количество детей-сирот в сиротских учреждениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате работы, реализуемой в Челябинской области, по данным регионального минсоца, за последние 3 года региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, сократился более чем на 38 процентов. Таких результатов ведомство добилось за счет активизации работы по передаче детей-сирот в семьи. Дополнительно развернута профилактическая работа с проблемными семьями.

В министерстве сообщают, что работа специалистов органов опеки и попечительства области по устройству детей является основным направлением деятельности. Предпочтительной формой устройства детей является их передача в приемные семьи. Также востребованы усыновление (удочерение) и передача под опеку (попечительство).

В ведомстве заявляют, что в муниципалитетах Челябинской области на детей существует большой спрос из желающих принять детей-сирот в семью. В основном граждане предпочитают оформить малолетних детей. Для детей-сирот старшего возраста предпочтительным вариантом является оформление опеки родственниками.

«Основной сложностью для устройства детей в семью сейчас является отсутствие в банке данных детей, соответствующих пожеланиям граждан. На 1 января в банке данных состояло 2717 детей. Из них в возрасте младше 10 лет — всего 694 ребенка, остальные 2 тысячи 13 детей в возрасте старше 10 лет. 783 ребенка имеют инвалидность», — уточнила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Отметим, в Челябинской области с 2016 года введены новые меры поддержки приемных семей. Гражданам, в соответствии с требованиями принявшими детей-сирот в свои семьи, положена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. Такой помощью, с момент ее введения, воспользовались 121 человек, им совокупно выплачено 6 млн 50 тыс. рублей. Южноуральцам усыновившим ребенка, предоставляется субсидия на приобретение жилых помещений для детей-сирот, максимальная выплата по которой составляет 964 тыс. рублей. Этой формой поддержки усыновители пока еще не воспользовались.

Немаловажным является и повышение денежных выплат в Челябинской области приемным семьям. С 1 января 2017 года размер ежемесячного пособия на одного принятого в семью ребенка составляет 7 тыс. 556 рублей.

Отметим, в Челябинской области помимо мощной тенденции исполнительной власти направленной на наращивание усилий по устройству детей в приемные семьи, обнаружена и другая. В результате мониторинга детских сиротских учреждений, инициированного Минобром РФ с осени 2016 года, специалисты созданной комиссии по обследованию положения воспитанников в детских домах, заявляли, что необходимо сохранение системы государственных детских домов, так как приемные семьи не могут «закрыть» всесторонне проблему сиротства.

«Центры по устройству детей в семьи нужны. Потому что это жизнь, и она говорит о том, что трудные ситуации периодически случаются, они бывают совершенно разными. И вот такие центры по устройству детей напротив нужны, потому что они помогают разобраться и взрослым, и детям в той ситуации, в которой ребенок оказался. Когда есть такой центр, — ребенок может жить, может быть в безопасности, может радоваться, учиться жизни, ее основам. Такие центры нужны. Хотелось бы, чтобы их меньше было, но — это жизнь», — заявила в сентябре 2016 года Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

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