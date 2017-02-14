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В Казахстане ввели запрет на «Синего кита»

Общество
Согласно решению суда, на территории республики запрещены все паблики, склоняющие детей к суициду

Астана, 14 февраля 2017, 19:43 — REGNUM  Прокурор Наурызбайского района города Алма-Аты обратился в суд с заявлением, в котором попросил запретить на территории Казахстана паблики (группы, сообщества) в социальных сетях, а также другие интернет-ресурсы, склоняющие детей к суициду.

«В социальной сети «Вконтакте» были размещены группы «Синий кит/хочу в игру/тихий дом/море китов/я в игре». В вышеуказанных группах склоняли детей к совершению суицида и предлагали различные способы для достижения этой цели, в том числе путем проведения аркадных игр. Решением суда удовлетворено заявление прокурора Наурызбайского района Алма-Аты о прекращении деятельности на территории Республики Казахстан распространения продукции иностранных средств массовой информации, склоняющих детей к суициду», — говорится в сообщении пресс-службы городского суда Алма-Аты.

Напомним, с середины января в Казахстане стали регулярно появляться сообщения о подростках, вовлеченных в суицидальные игры в социальных сетях.

Правоохранительные органы призывают родителей не поддаваться панике. Общество же пытается самостоятельно вычислить кураторов суицидальных сообществ. К примеру, основатель «Совета общественной безопасности» Алма-Аты Ислам Угушев установил личность одного из кураторов. По его словам, данные 21-летнего жителя Семипалатинска уже переданы правоохранительным органам.

Игры в социальных сетях, приводящие к самоубийствам подростков, 13 февраля стали темой правительственного часа в Мажилисе (нижняя палата) парламента. Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов сообщил, что с начала года в Казахстане зарегистрировано 63 случая вовлечения несовершеннолетних в суицидальные игры. 15 подростков, выполняя задания кураторов игр, нанесли себе телесные повреждения.

«Есть вопросы. Мы сейчас отслеживаем. Не только волонтеры, мы сейчас специальную службу посадили, которая отслеживает эту работу», — заявил Касымов на правчасе.

Он также сообщил, что «группы смерти» постепенно перекочевывают из социальных сетей в мобильные приложения.

«Нам известно, что сейчас они (кураторы «групп смерти» — ИА REGNUM ) начали распространять это на пользователей приложений. Это WhatsApp, Instagram, Facebook. Поэтому есть вопросы. Мы сейчас отслеживаем. Не только волонтеры, мы сейчас специальную службу посадили, которая отслеживает эту работу», — заявил глава МВД.

Читайте ранее в этом сюжете: Борьбой с игрой «Синий кит» в Казахстане занялась специальная служба

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Борьба с суицидальной информацией в интернете
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