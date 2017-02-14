Обыски ОТВ-Югра: «угрожали подбросить наркотики или оружие»

Сургут, Югра, , 18:58 — REGNUM Владелец телеканала «ОТВ-Югра» утверждает, что ему угрожают. Заявление о «предупреждениях» силовиков опубликовано сегодня, 14 февраля, на сайте данного СМИ.

«Я, Эдуард Шмонин, намерен заявить о том, что в ходе обыска, который проводился 12 февраля 2017 года у меня в квартире, один из сотрудников силовых структур подошел ко мне, приблизившись вплотную, и вполголоса произнес угрозы, смысл которых сводится к тому, чтобы я в ближайшее время уехал из города и покинул его навсегда, а то мне подбросят наркотики или оружие, из которого убивали людей», — заявляет Шмонин.

Прозвучавшие угорозы Шмонин воспринимает серьезно. «Поэтому имею намерение известить всех о том, что я не употребляю наркотиков, не ношу их в карманах и не перевожу их в машине, не храню у себя дома, а также не владею оружием или боеприпасами. Если у меня в ближайшие дни обнаружат психотропные вещества, оружие или патроны, то это действие и его последствия будут результатом заранее спланированной провокации», — предупреждает руководитель «ОТВ-Югра».

Напомним, обыски в редакции «Общественного телевидения Югры» и в квартирах тележурналистов прошли в воскресенье, 12 февраля. «Искали записи оргии с участием чиновников и депутатов, которые вышли на портале «Чиновник.ру» с нашим телевидением никак не связанном», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ОТВ-Югра Эдуард Шмонин.

Обыски проходили с прокурорской санкции в рамках возбужденного уголовного дела против неопределенного круга лиц, подозреваемых в распространении порнографии. Было изъято 16 компьютеров, шесть видеокамер, три фотоаппарата, телефоны. У сотрудников редакции были изъяты банковские карты. «Работа редакции полностью парализована, — говорит Шмонин. — Портал «Чиновник.ру» к «ОТВ-Югра» никакого отношения не имеет. Лично я не работаю на «Чиновнике» три года. Кому этот портал принадлежит сегодня, понятия не имею. Данный портал не является СМИ — обычная страница в интернете. Вместо того чтобы разбираться с порталом, почему-то пришли в нашу редакцию и обвиняют в несусветных вещах, к нам отношения не имеющих».

По словам Шмонина, некий материал на «Чиновнике.ру» — лишь повод для обыска. Цель правоохранителей — изъятие иных материалов, которые стали основой для сюжета «Криминальная нефть», сюжетов об издевательствах в отделе полиции Пыть-Яха и собственного расследования трагического ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Во всех этих материалах жестко и доказательно критикуется работа силовых ведомств региона.

«Сперва меня обвинили в том, что автомобиль, на котором я езжу несколько лет, якобы украден. Потом не пустили на заседание думы ХМАО. Сейчас уничтожают редакцию «за того парня», который даже не СМИ. Что нас ждет дальше — неизвестно», — говорит руководитель «ОТВ-Югра».

Отметим, что в УМВД Югры, прокуратуре и СКР обыски на ОТВ-Югра и в квартирах журналистов до сих пор отказываются комментировать. Руководитель департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что ее также не посвящают в ход расследования. Однако признала, что у правительства Югры есть претензии к порталу «Чиновник.ру», где публикуется недостоверная информация. Тем временем местные издания ссылаются на инсайдерскую информацию.

«Общественное телевидение Югры», согласно информации Роскомнадзора, — частное сетевое издание. Единственный учредитель СМИ — одноимённое ООО, которое находится в Москве. Владельцем ООО является Эдуард Васильевич Шмонин.

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