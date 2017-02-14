Пять тысяч «коммуналок» расселено за год в Петербурге

Но в Северной столице остается еще свыше 78 тысяч коммунальных квартир

Санкт-Петербург, , 18:42 — REGNUM В 2016 году в Санкт-Петербурге расселено 4 816 коммунальных квартир, в результате чего улучшены жилищные условия 12 тысяч семей. Об этом сообщили сегодня, 14 февраля, в жилищном комитете города.

В минувшем году 3 837 семьям предоставлены социальные выплаты для приобретения жилых помещений, общая сумма субсидий составила 3,1 млрд рублей. Продолжается реализация целевой программы «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге», запущенной в 2008 году, срок действия программы продлен до 2020 года.

Это особенно важно, поскольку количество коммунальных квартир по-прежнему очень велико: на 1 января 2017 года в Санкт-Петербурге насчитывается 78 534 «коммуналки», в которых проживает порядка 250 тыс. семей.

В последние годы были предприняты меры для активизации расселения коммунальных квартир. Так, в 2015 году было отменено обязательное требование к гражданам о достижении согласия с соседями на расселение коммунальной квартиры в целом при получении социальных выплат. Это помогает улучшать жилищные условия тем жителям коммунальных квартир, которые не смогли достичь согласия с соседями.

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В 2016 году увеличены размеры самих социальных выплат. Оплачиваемая за счет средств бюджета Санкт-Петербурга доля средней стоимости жилого помещения увеличена с 30% до 40%. Размер социальной выплаты составляет 434 080 руб. на человека в составе семьи, для одиноко проживающих граждан — 795 814 руб.

Всего за период действия программы «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге», с учетом всех механизмов, расселено 38 113 коммунальных квартир. Из бюджета Санкт-Петербурга было выделено 15 млрд 656 млн рублей на предоставление социальных выплат, содействие в приобретении жилых помещений оказано 23,6 тыс. семей городских очередников.

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