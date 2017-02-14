В Москве представлен проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»

Москва, , 18:24 — REGNUM Активисты ОНФ запускают новые интерактивные инструменты по борьбе с «убитыми» дорогами, с помощью которых каждый неравнодушный житель сможет принять участие в решении проблем с дорогами в своем городе.

На пресс-конференции, прошедшей в Москве, состоялась презентация сайта www.dorogi-onf.ru, который представляет собой интерактивную карту «убитых» дорог. С ее помощью граждане смогут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь. По этим данным будут составлены рейтинги дорог, которые будут направлены в администрации регионов и муниципальных образований для внесения в планы по ремонту в 2017 и 2018 гг. На портале будет доступна информация о планах по ремонтным работам, полученная в ответ на ранее отправленные запросы. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных ремонтных работ, вовремя заявить о таких фактах и таким образом повлиять на качество дорожного полотна еще на стадии его ремонта.

Актуальность нового сайта обусловлена недовольством граждан неудовлетворительным состоянием дорог, высоким уровнем аварийности на дорогах, а также невозможностью для автомобилистов оперативно сообщить о дефектах и необходимости их устранения. При планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан, в результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать чиновники, а не общественность.

Координатор проекта ОНФ, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев отметил, что проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» призван объединить граждан и представителей власти в решении проблем дорожной политики.

«Из-за того что граждане мало участвуют в решении и изменении дорожной политики в регионах, очень часто деньги региональных фондов распределяются совершенно не на те нужды. Ситуация с дорогами не улучшается. Наш проект создан для того, чтобы объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики. Мы создали интернет-сайт, на котором люди будут отмечать плохие дороги в своем регионе, городе, селе, и за эти дороги можно будет проголосовать другим гражданам. То есть это народное голосование, рейтинг по выявлению дорог, требующих ремонта», — заявил Васильев.

О сайте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» рассказал эксперт проекта Дмитрий Цопов. «С помощью сайта граждане могут указывать на дороги, которые, по их мнению, необходимо отремонтировать в первую очередь», — сказал Цопов.

Сайт стал очередным инструментом работы общественников, направленной на обеспечение ремонта дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Активисты Народного фронта с 2014 г. занимаются проблемами, связанными с ненадлежащим качеством дорог, в том числе осуществляя общественный контроль за состоянием гарантийных дорог, эффективностью расходования средств, выделяемых на строительство, ремонтом и содержанием дорог, законопроектной деятельностью в области дорожного строительства, а также совершенствованием нормативных требований к строительству дорог, подготовительным и проектным работам.

«На сайте http://dorogi-onf.ru пользователю будет предложено выбрать какую именно дорогу он хочет добавить: человек выбирает город, отрезок на карте, где плохая дорога, прилагает фото и описание данного участка дороги. После этого его заявка отправляется на модерацию, которая в данном случае совершенно необходима, чтобы избежать в том числе и недобросовестных обращений, например просьб о ремонте дороги к дому губернатора», — объяснил Цопов.

В продолжение работы проекта планируется запуск мобильного приложения, с помощью которого можно будет добавлять на карту локальные дорожные дефекты (яма, люк, разметка, светофор, знак, нарушение технологии ремонта). Информация о поступивших фактах в полуавтоматическом режиме будет оперативно отправляться в дорожные ведомства регионов.

Общественный контроль является мощным инструментом в наведении порядка в окружающей инфраструктуре. Об этом на пресс-конференции рассказала эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Елена Крылова. По ее словам, данный проект станет хорошим помощником для тех, кто хочет проявлять свою гражданскую активность, но не знает, с чего начать. «И наш сайт, и наше приложение станут стартом для тех граждан, которые хотят проявлять свою инициативу», — сказала Крылова.

Итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» будут подведены в конце 2017 г. Активисты ОНФ сформируют рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.