Калужские управления соцблока отчитались перед депутатами

Калуга, , 18:01 — REGNUM 14 февраля в Калуге состоялось очередное заседание комитета городского парламента по вопросам социального развития под председательством Марины Ставиской. Депутаты заслушали отчёты управлений социального блока. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, по состоянию на декабрь 2016 года система образования Калуги включает в себя 113 образовательных учреждений. В 48 муниципальных общеобразовательных учреждениях обучаются 33 736 учащихся, 59 муниципальных дошкольных образовательных учреждений посещает 19 265 детей, в учреждениях дополнительного образования востребованы более 16 500 тысяч мест в объединениях различной направленности.

В областном центре растет число школьников. В 2014 году численность школьников превысила 30-тысячный рубеж, а на начало 2016/2017 учебного года составила почти 34 тысячи человек. Ожидаемый прирост контингента учащихся школ города за следующие пять лет составит не менее 7 тысяч человек.

Городской Управой был направлен перечень мероприятий для включения в областную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Калужской области» на 2016−2025 годы. В этот перечень вошло строительство 6 школ: в микрорайоне Кошелев, в районе ул. 65 лет Победы, в микрорайонах Кубяка, Тайфун, Мстихино и посёлке Куровской, а также четырёх пристроек к школам №18, 22, 29 и лицею №36.

На заседании председатель комитета Марина Ставиская подняла вопрос о сроках строительства объектов. Как сообщила депутатам начальник управления образования Ольга Лыткина, изначально завершить строительство планировалось к 2024 году, но в связи с отказом инвестора от строительства школы на Правобережье, сроки сдвинулись примерно на год.

«Строительство новых школ планируется в районах, имеющих наиболее острую потребность в образовательных учреждениях», — подчеркнула Ольга Лыткина.

В начале года было проанализировано техническое состояние зданий образовательных учреждений. В качестве приоритетных работ были выбраны замена инженерных сетей, ремонт кровли, пищеблоков, фасадов, теневых навесов. На ремонт было выделено 31,3 млн рублей, большая часть этой суммы — 20 млн рублей — была выделена по предложению депутатов фракции «Единая Россия» городской Думы.

На ремонт детских садов выделено 20,63 млн рублей, школ — 8,76 млн рублей, учреждений дополнительного образования — 1,95 млн рублей.

В 2016 году были введены в эксплуатацию детский сад в микрорайоне «Правобережье» на 350 мест, и детский сад в микрорайоне «Кубяка» на 125 мест. Завершен капитальный ремонт и реконструкция здания в микрорайоне Ромодановские дворики, в результате открыты 3 группы для детей дошкольного возраста на 68 мест. Всего в результате проведенных мероприятий в 2016 году было создано 543 места в дошкольных образовательных учреждениях. В городе отсутствует потребность населения в устройстве детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения. Вместе с тем сложно решаемой остается проблема полного удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, особенно в таких микрорайонах как: поселок Северный, площадь Маяковского, улицы Кубяка, Театральная, Степана Разина, Правобережье. Численность детей данного возраста, не обеспеченных местами в детских садах, составила 611 человек.

Для решения проблемы в перспективе ближайших двух лет планируется завершить строительство детского сада в микрорайоне Правобережье на 175 мест, также в планах строительство детских садов в микрорайоне Кошелев на 350 мест, микрорайоне Дубрава на 240 мест и в микрорайоне Турынино на 190 мест.

Как сообщила депутатам начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова, все обязательства города по выплате социальных пособий, компенсаций и предоставлению льгот в прошедшем году были выполнены в полном объёме.

В ходе реализации программы «Доступная среда» были достигнуты все запланированные показатели по обеспечению доступа инвалидов в государственные и муниципальные учреждения. Программа по оказанию помощи в трудоустройстве также была выполнена в полном объёме, освоены все выделенные средства в размере 604 тысяч. Помощь в трудоустройстве оказывалась в основном инвалидам.

На реализацию программы «Развитие культуры и искусства» в 2016 году выделено 413,7 млн рублей. Большая часть этой суммы была направлена на выплату заработной платы работникам учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств, 6,3 млн рублей израсходовано на обеспечение безопасности учреждений культуры и детских школ искусств. К концу 2016 года количество учреждений, оснащённых автоматической пожарной сигнализацией, составило 94%, оснащённых кнопками тревожной сигнализации — 98%.

В 2016 году была отремонтирована электропроводка в детской школе искусств №1, Городском досуговом центре и МБУ «Централизованная библиотечная система», установлены видеокамеры в детских школах искусств №1 и №6.

За счёт средств от оказания платных услуг на проведение и ремонта и содержание зданий было направлено 7,1 млн рублей, на укрепление материально-технической базы — 6 миллионов рублей. Наиболее актуальными проблемами является перевод кукольного театра в новое помещение, капитальный ремонт библиотек №1 и №11, реконструкция здания ДК «Дубрава», ремонт помещений и расширение площадей детских школ искусств.

На реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году было выделено 288 млн рублей.

В прошлом году завершилось строительство многофункционального спортивного зала на Грабцевском шоссе общей стоимостью 154,4 млн рублей, приобретено оборудование для функционирования тренажерного зала, также были завершены работы по строительству спортивной площадки на территории школы №7. На территории города проведено 154 спортивных мероприятия. При условии наличия бюджетных средств и поддержке инвесторов в 2017—2019 годах возможно строительство комплексных спортивных площадок на территории сквера имени Волкова, физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Турынино, спортивной арены открытого типа при ДЮСШ «Луч», проведение капитальных ремонтов спортзалов спортивных школ и помещений дестко-подростковых клубов.

На организацию временного трудоустройства есовершеннолетних из городского бюджета направлено 1,4 млн рублей, из областного — 3,6 млн рублей, всего было трудоустроено 1041 человек.

Отчёты руководителей управлений приняты к сведению. Председатель комитета Марина Ставиская и депутаты городской Думы выразили благодарность всем руководителям управлений за эффективную работу в сложных экономических условиях.