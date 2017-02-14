Главного архитектора Воронежа выберут по конкурсу

На данный момент кандидатов на этот пост нет

Воронеж, , 17:46 — REGNUM Кандидатуру на пост главного архитектора Воронежа могут выбрать по конкурсу. С такой рекомендацией выступил губернатор Алексей Гордеев на встрече руководителем управления архитектуры и градостроительства области Мариной Раковой 14 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

На встрече обсуждался вопрос замещения должности главного архитектора Воронежа — этот пост вакантен с конца января, после задержания и последовавшей отставки Антона Шевелева. Марина Ракова отметила, что единого мнения по кандидатуре на должность главного архитектора Воронежа у членов региональной организации Союза архитекторов России нет.

Алексей Гордеев порекомендовал рассмотреть вопрос о выборе кандидатуры главного архитектора города на конкурсной основе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 января на традиционном еженедельном совещании в правительстве региона губернатор Алексей Гордеев выразил возмущение в связи со строительством в центре города, на площади у железнодорожного вокзала, здания кафе, и потребовал от правоохранительных органов разобраться в ситуации, а от мэра Александра Гусева — принять меры по наведению порядка в этой сфере. «Я считаю, что это вообще архитектурный бандитизм», — охарактеризовал тогда ситуацию губернатор.

Уже на следующий день стало известно о задержании главного архитектора города Антона Шевелева — по подозрению в получении взятки в полмиллиона рублей. Сейчас Шевелев находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение. 26 января он уволился с должности. Чуть позже свой пост покинул и руководитель управления строительной политики администрации Воронежа Виктор Владимиров. Деятельность же строительного блока мэрии, в частности, выдачу разрешений на строительство, под личный контроль взял Александр Гусев.

Между тем, согласно данным прокуратуры области, опубликованным в начале февраля, число нарушений в строительной отрасли региона остается стабильно высоким.

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