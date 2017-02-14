В Оренбуржье фельдшер отсудила компенсацию за побои

Оренбург, , 17:44 — REGNUM В Оренбурге фельдшер скорой помощи обратилась в суд после того, как пострадала от рук пациента. В пользу медика взыскано в качестве компенсации морального вреда 15 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центральном райсуде города.

В августе 2016 года оренбурженка, работая фельдшером скорой помощи, прибыла по вызову для оказания медицинской помощи. Мужчина просил ввести ему сильнодействующее лекарство, чтобы заснуть. Медработник объяснила, что лекарства в аптечке нет. Пациент в ответ стал угрожать фельдшеру и нанес ей удары по руке.

В отношении мужчины было вынесено постановление, которым он признан виновным, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. За компенсацией морального вреда жительница областного центра обратилась в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Стоит отметить, что нападения на сотрудников скорой помощи происходят в разных регионах России. Например, в Перми в январе 2017 года после нападения пьяного пациента на двух фельдшеров глава краевого Минздрава заявил: «Считаю недопустимым подобное поведение, особенно в тот момент, когда медицинские работники выполняют свой профессиональный долг, спасают жизни людей. Такие случаи, к сожалению, происходят и в других регионах страны. Поддерживаю высказанную на федеральном уровне идею о принятии законов, ужесточающих ответственность за нападение на работников скорой помощи и за чинение препятствий в их работе».