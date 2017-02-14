Вторник, 14 Февраля 2017 года
17:41:13 МСК

В Ленобласти откажутся от высоток в пользу коттеджей

Общество
Глава региона нацелен на сворачивание многоэтажной застройки к малоэтажной

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 14 февраля 2017, 17:35 — REGNUM  Власти Ленинградской области намерены в ближайшие годы отказаться от строительства многоэтажного жилья в зоне интенсивной застройки. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, выступая на X съезде строителей Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Задача — в продолжении интенсивного жилищного строительства с переходом в течение ближайших лет от многоэтажной застройки к малоэтажной или коттеджной. Задача, чтобы новые градостроительные документы потихоньку сворачивались от многоэтажного строительства к малоэтажному», — заявил Александр Дрозденко.

Он пояснил, что для области не меньше, чем жилая застройка, важно развитие рекреационных зон, объектов промышленного строительства и сельского хозяйства.

Глава региона также подчеркнул, что лесные и военные земли в Ленобласти больше не будут выделяться под высотное жилищное строительство.

«Нами принято решение, и я его еще раз подтверждаю, что такие территории, как лесные земли, территории военных земель, покрытые лесом, будут включаться в границы населенных пунктов под номером Р-1 (рекреационная зона), под иные цели, не связанные с жилой застройкой. Хочу сразу об этом предупредить, потому что ходят слухи, в том числе по Ржевском полигону», — сказал губернатор.

Напомним, Ржевский полигон, предназначенный для испытаний артиллерийского вооружения, тянется от границ Санкт-Петербурга по территории Всеволожского района Ленобласти к Ладожскому озеру. В последние годы на земли полигона начали претендовать строительные компании.

Правда, губернатор добавил, что в регионе все же есть населенные пункты, где невозможно дальнейшее развитие территорий без входа в лесную зону.

Александр Дрозденко отметил, что Ленобласть уже третий год подряд является одним из лидеров Северо-Запада и всей России по объему введенного жилья. «Видим, что темпы роста строительства дают нам темпы роста экономики», — добавил он, подчеркнув, что такие темпы вводы жилья являются оптимальными.

«Мы даже в условиях экономического кризиса третий год имеем рост инвестиций, создаем новые рабочие места, но хотели бы иметь и баланс развития территорий», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Ленинградской области введено в эксплуатацию 2 млн 171 тыс. квадратных метров жилья, из которых 597 тыс. кв. м — объекты индивидуального жилого строительства. Объем ввода жилья в прошлом году оказался на 7% меньше, чем в 2015 году. Тем не менее, план 2016 года оказался превышен на 17,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство жилья в Ленобласти сократилось, но планы перевыполнены

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство жилья
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Теперь известно, как долго будет укрепляться рубль
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
Станислав СтремидловскийПочему Варшава вспоминает в Вильнюсе о Великом Княжестве Литовском
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
NB!
14.02.17
Приём в школы Екатеринбурга: разлучили близнецов, не пустили инвалидов
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
14.02.17
В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты всех налогов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
14.02.17
В КПРФ экс-депутата Вороненкова прочат в губернаторы Одессы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
ЯроблЕИРЦ – золотой троянский конь для губернатора Миронова?
ЯрославльРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Политика
NB!
14.02.17
«Люди перестали думать» — омбудсмен просит ограничить выдачу кредитов
ЕкатеринбургРоссия Потребительское кредитование Общество
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Передумали? На Колыме собираются вернуть льготы работающим ветеранам труда
МагаданМагаданская областьРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Общество
NB!
14.02.17
Горящая «Башнефть», платный выезд, замуж в 15 лет: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Пушков: Отставка Флинна — самая быстрая в истории США
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
ещё главное