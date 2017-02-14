Катафалк вместо скорой: саратовский Минздрав извинился перед женщиной

Саратов, , 17:31 — REGNUM В Саратовском облправительстве состоялось спецсовещание по поводу инцидента, когда на вызов к 92-летней Нине Мирославовой сначала приехала похоронная команда, а затем скорая. Заседание в верхах прошло на повышенных тонах, после чего министр здравоохранения области Владимир Шульдяков поехал извиняться перед горожанкой, сообщает ИА REGNUM.

Министр Шульдяков приехал к Нине Мирославовой домой, к которой 30 января вместо скорой приехал похоронный агент. Чиновник принес ей извинения, вручил подарки по случаю ее 93-го дня рождения и предложил необходимую помощь в лечении. Нина Мирославова рассказала, что она сама является врачом: много лет трудилась в НИИ сельской гигиены, имеет степень кандидата медицинских наук, лично знала Анатолия Шульдякова — отца министра. Пожилая женщина призналась, что была шокирована наглостью похоронного агента, который по прибытии начал хозяйничать в ее доме, отмечает издание ИА «Взгляд-инфо».

По итогам совещания в облправительстве источник утечки информации в похоронную компанию не был установлен. Главного врача Саратовской городской станции скорой помощи Олега Андрущенко привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом распорядился зампред Иван Кузьмин. Сам Андрущенко заявил, что проводилась внутренняя проверка, и что подобных случаев раньше в его подстанции не было.

«Очень печально, что на медицинских работников, которые действительно оказывают помощь, падает такая тень. Это даже не тень, это вопиющее безобразие. Другой вопрос к похоронным агентствам, которые сидят тут «невинные» и совершенно «без корыстных» целей норовят пораньше приехать. Почему мы так активно ругаем здравоохранение, а так мягко относимся к ритуальным конторам. Задета честь мундира отрасли, но проблема гораздо шире», — подчеркнул глава областного Минздрава Владимир Шульдяков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ИА «Свободные новости» обратился житель Саратова Александр Иванов, по словам которого 30 января 2017 года его 92-летней бабушке стало плохо. «С телефона своей жены я позвонил по номеру 112 и попросил связать меня со станцией скорой помощи. При этом при регистрации вызова я назвал свой личный номер телефона, что исключает техническую возможность получения моего телефона третьими лицами. Я сообщил дежурному о возрасте своей бабушки и признаках, характеризующих состояние как прединсультное, так как она потеряла сознание и упала на пол. Реанимобиль ехал примерно час», — констатировал Иванов.

По словам собеседника, все это время он находился рядом с бабушкой, а его супруга отправилась на улицу, чтобы встретить скорую и проводить врачей в дом. Как отмечает Иванов, выглянув в окно, он обратил внимание на то, что вместо ожидаемой неотложки к его дому подъехал катафалк похоронной компании «Ритуал» и Lada Priora. Лишь спустя еще сорок минут прибыл реанимобиль.

«Так как дом расположен в тупике, автомобиль МУПП «Ритуал» освободил место для «скорой» и они поменялись местами. Все эти машины сфотографировал мой сосед — они показались ему подозрительными. Дело в том, что в нашей округе участились кражи со дворов частных домов, — рассказал Александр Иванов. — Насколько я понял, к нам приехала бригада, в состав которой входили врач и фельдшер. Они не представлялись. И тут же, как только они приехали, мне начали поступать звонки. Сначала звонили с не определяемого номера, а затем с открытого. Люди представлялись сотрудниками станции скорой помощи и справлялись о ситуации. Их интересовало, как оказывается помощь. Я не придал этому значения и коротко пояснил ситуацию».

«Как только врачи покинули наш дом, на мой телефон вновь поступил звонок. На том конце провода опять справились состоянием здоровья моей бабушки и, узнав об улучшении ситуации, положили трубку. На следующий день я случайно встретил своего соседа, и он спросил у меня, к кому приезжали похоронщики. Только после этого я понял, что этот автомобиль предназначался моей бабушке», — отметил Иванов.

Сразу после этого мужчина позвонил на номер, с которого ему поступали звонки от имени врачей станции скорой помощи. Во время разговора выяснилось, что номер используется предприятием «Ритуал». «То есть выходит, что те представители экстренных служб, которые отвечают за спасение людей, просто-напросто похоронили человека раньше времени!» — возмутился собеседник.

Сам Иванов считает, что точку во всей этой ситуации должна поставить прокуратура. Как он отмечает, для этого у надзорного ведомства есть все необходимые полномочия.

«Сразу хочу пояснить, что от похоронщиков мне не нужны никакие компенсации. Просто пора положить конец этому беспределу», — подчеркнул Иванов.

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