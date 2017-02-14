Десантный шлем погибшего в Сирии оренбуржца отдали в музей

Оренбург, , 17:34 — REGNUM В Оренбурге коллекция музея памяти погибших в локальных войнах и конфликтах пополнился еще одной реликвией — десантным шлемом Героя России Александра Прохоренко. Торжественная церемония передачи состоялась накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Десантный шлем сегодня, 14 февраля, заместитель военного комиссара Оренбургской области Андрей Буданов передал в постоянную экспозицию музея. На внутренней стороне ручкой сделана подпись «Турист» — это позывной офицера Сил специальных операций, Героя Российской Федерации Александра Прохоренко.

«Для нас этот шлем особенно значим — это десантный шлемофон. Те, кто служил в этом роде войск, знают, насколько он дорог и почитаем, — отметил секретарь Оренбургского областного общественного Совета организаций ветеранов боевых действий и военной службы Владимир Банников.

Напомним, Александр Александрович Прохоренко — офицер Сил специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации, старший лейтенант погиб 17 марта 2016 года в ходе боев по освобождению Пальмиры. Примером мужества и высокого патриотизма стал подвиг российского офицера, уроженца села Городки Тюльганского района Оренбургской области. Находясь в тылу противника, Александр Прохоренко выполнял задачи по наведению ударов самолетов ВКС России по позициям ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории России) у древнего города Пальмира в Сирии. Александра обнаружили и окружили боевики, он вызвал огонь на себя и погиб вместе с окружившими его террористами. Президент России Владимир Путин присвоил Прохоренко звание Героя России посмертно.

В целях увековечения памяти Героя Российской Федерации Указом губернатора Оренбургской области межрегиональному фестивалю военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина» присвоено имя Александра Прохоренко. В честь героя названа улица в областном центре, Также имя Александра Прохоренко носит и школа в его родном селе.

Вице-губернатор Дмитрий Кулагин отметил: «Сейчас некоторые деятели пытаются переосмысливывать, а другими словами, переписывать историю. Но мы видим, что подвиг ребят был во имя мира. Как только наши войска, которые выполняли интернациональную миссию в Афганистане, помогая афганскому народу, ушли — там расцвела преступность, террористические группы, наркомафия. И становится понятно, от чего нас защищали воины-интернационалисты тогда, от чего наши военные в Сирии защищают нас и теперь. Поэтому подвиги наших ребят, в том числе и Александра Прохоренко, мы будем хранить в нашей памяти».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Оренбурга, 15 февраля в областном центре около Мемориала памяти ветеранов боевых действий состоится торжественный митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в Доме Памяти соберутся родственники, друзья погибших солдат и офицеров, чтобы отдать дань уважения, помянуть добрым словом, выполнить свой человеческий и гражданский долг перед теми, кто погиб, защищая мирное небо. Представители Русской Православной Церкви и мусульманского духовенства совершат краткие богослужения.