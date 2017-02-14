Псковские власти в 2017 году обеспечат квартирами 140 детей-сирот

Псков, , 17:20 — REGNUM Власти Псковской области в 2017 году приобретут около 140 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, на эти цели будет направлено более 158 млн рублей, из которых 101 млн рублей — средства бюджета области.

«В марте этого года будут объявлены первые аукционы на приобретение жилья для детей, оставшихся без попечения родителей», — пояснили в управлении социальной защиты региона, отметив, что сейчас территориальные органы соцзащиты готовят документацию, необходимую для проведения торгов.

В 2016 году, благодаря сэкономленным при проведении аукционов денежным средствам, для детей-сирот были приобретены 153 квартиры вместо 143 запланированных.

Всего за последние пять лет государственное жильё в Псковской области получили более тысячи детей-сирот.