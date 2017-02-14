Ножи вермахта и «Гитлерюгенда» в Ленобласти признали «культурной ценностью»

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:23 — REGNUM Мужчина ввез на территорию РФ около полусотни образцов холодного оружия, большинство которых состояли на вооружении солдат армии нацистской Германии (вермахт) и других запрещенных после войны структур «Третьего Рейха», в том числе молодежной организации «Гитлерюгенд». Суд признал мужчину виновным в «контрабанде культурных ценностей».

Как сообщила сегодня, 14 февраля, прокуратура Ленинградской области, перед Выборгским городским судом предстал Сергей Колесников, 1979 года рождения. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ.

Как установило следствие, и подтвердил суд, 18 декабря 2015 года Колесников переместил через таможенную границу 48 единиц холодного оружия, впоследствии признанных культурными ценностями.

«Одним из образцов является нож «Гитлерюгенд» обр. 1933 года с соответствующей атрибутикой указанной организации», — отметили в прокуратуре.

Согласно нормам УК РФ, мужчине грозило до семи лет лишения свободы. Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном. В связи с этим суд решил не прибегать к назначению наказания, связанного с реальным лишением свободы. Сергей Колесников признан виновным и осужден к 2,5 лишения свободы (условно) с таким же по длительности испытательным сроком.

«Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу будут обращены в доход государства», — добавили в областной прокуратуре.

Следует отметить, что холодное оружие не описывается в указанной статье 226.1 УК РФ о контрабанде: там упомянуто только огнестрельное оружие и его составные части. Однако под эту же статью подпадает и незаконное перемещение через границу культурных ценностей, чем и воспользовалось обвинение по данному делу, квалифицируя деяния Колесникова.