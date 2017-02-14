Оренбурженка получит 50 тыс. евро за смерть брата в отделе полиции

Европейский суд признал, что Россия нарушила в отношении жителя Оренбуржья Василия Лямова несколько статей Европейской конвенции, и присудил его сестре компенсацию в размере 50,6 тыс. евро

Оренбург, , 16:54 — REGNUM Европейский суд по правам человека 14 февраля вынес решение по жалобе, поданной юристами Комитета против пыток в интересах жительницы Оренбургской области Любови Масловой, чей брат Василий Лямов погиб в Бугурусланском РОВД (Оренбургская область) в 2005 году. Страсбургские судьи единогласно установили нарушение статей 2 и 3 Конвенции по факту смерти Василия Лямова в государственном органе и в связи с неоказанием ему медицинской помощи, а также нарушение статьи 2 Конвенции в связи с неэффективным расследованием его смерти. Масловой присудили компенсацию в размере 50 600 евро, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Комитете по предотвращению пыток.

«Суд установил, что российские власти несут ответственность за смерть Лямова в отделе милиции, и что обстоятельства его гибели были расследованы неэффективно. Суд также отметил, что низкий размер компенсации морального вреда на национальном уровне, в десять раз ниже присуждаемых Европейским судом по аналогичным делам, не может считаться справедливым», — сказала юрист Комитета по предотвращению пыток Екатерина Ванслова.

Напомним, Любовь Маслова обратилась за юридической помощью в оренбургское отделение МРОО «Комитет против пыток» 8 июня 2006 года. 19 декабря 2005 года ее брат, 23-летний житель села Аксаково (Оренбургская область) Василий Лямов, был задержан и избит участковым уполномоченным Валерием Прытковым, после чего его доставили в Бугурусланский РОВД. Лямов несколько часов пролежал на полу в вестибюле отдела милиции на глазах постового и оперативного дежурного. Скорая, вызванная с большим опозданием, констатировала смерть мужчины.

Эксперты Оренбургского областного бюро судебно-медицинской экспертизы установил, что смерть наступила в результате перелома шейных позвонков после того, как Василию Лямову отвели голову до упора назад и резко повернули вправо.

«Однако суд, длившийся пять лет, счёл, что обвинением не было доказано, что смертельную травму причинил именно Прытков. В 2011 году он был признан виновным лишь в превышении должностных полномочий, сопряженном с применением насилия, специальных средств, а также повлекшем тяжкие последствия. Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима». — отметили в правозащитной организации и добавили, что за пять лет с момента предъявления обвинения Прытков не был отстранен от службы, более того — повышен в звании до подполковника, благополучно оформил льготную пенсию.

Основываясь на том, что сотрудники милиции не предприняли никаких мер для спасения погибающего человека, юристы Комитета против пыток подали исковые требования к государству о компенсации морального вреда родственникам Василия Лямова. Спустя почти восемь лет после смерти в отделе милиции родственникам погибшего было выплачено в общей сумме 680 тысяч рублей. Виновный в гибели до сих пор не найден.

По словам правозащитников, за время официального следствия они пришли к неутешительному выводу. Несмотря на то, что уголовное дело по факту смерти Василия Лямова было выделено в отдельное производство, следствие фактически лишь делало вид, что ищет убийцу. Единственным выходом из данной ситуации оставалось обращение в международные органы. Этой тяжёлой артиллерией и пришлось воспользоваться в 2012 году, направив в Европейский суд по правам человека жалобу в интересах родственников Василия Лямова.

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