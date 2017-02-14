Архангельская деревня вошла в Ассоциацию самых красивых деревень России

Архангельск, , 16:51 — REGNUM Как известно, Мезенский район официально входит в Арктическую зону Российской Федерации, что позволит говорить о Кимже как о первой арктической и самой северной в числе красивых деревень не только в России, но и во всем мире. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщили в Ассоциации самых красивых деревень России, эксперты побывают также в других деревнях Мезенского и Лешуконского районов с целью предварительного отбора потенциальных кандидатов на вступление в Ассоциацию.

Также они примут участие в круглом столе «Гостевые дома — основа сельского гостеприимства», на котором представят работу Ассоциации и родственной ей международной федерации «Крестьянское гостеприимство».

Федерация самых красивых деревень Земли объединяет целый ряд национальных ассоциаций, в том числе и российскую, созданную менее трёх лет назад и имеющую на данный момент статус наблюдателя.

Руководство АСКДР принимало участие в Генеральной ассамблее Всемирной ассоциации самых красивых деревень, которая проходила в 2016 году в Канаде.Первым в Ассоциацию самых красивых деревень России было принято в 2015 году село Вятское (Ярославская область). В 2016 году в АСКДР вступили деревни Ошевенский погост (Архангельская область), Кинерма (Республика Карелия) и Десятниково (Республика Бурятия).

С принятием Кимжи в состав членов российская Ассоциация будет насчитывать уже пять населённых пунктов, которые признаны экспертами соответствующими весьма жёстким критериям международной системы оценки.

Летом 2017 года членом Ассоциации самых красивых деревень России станет еще один представитель Архангельской области — село Ворзогоры (Онежский район), расположенное на берегу Белого моря. Есть кандидаты на вступление в Ассоциацию и из других регионов России.