Россельхознадзор ограничил поставку мяса с ещё четырёх заводов в Белоруссии

Москва, , 16:47 — REGNUM Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела ограничения и дополнительные требования к поставкам продукции с четырех белорусских мясоперерабатывающих заводов. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Сообщается, что по итогам анализов продукции с данных заводов, Россельхознадзор принял решение ввести временные ограничения в отношении ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат», а также перевести на усиленный лабораторный контроль ОАО «Дубравский бройлер», ОАО «Смолевичи Бройлер», ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат».

Уточняется, что в ходе проверки продукции с данных предприятий в ней были обнаружены бактерии рода Listeria monocytogenes, которые являются бактериями-возбудителями листериоза. Кроме того, в ходе проверки были выявлены патогенные микроаргонизмы, в том числе сальмонеллы.

Напомним, ранее Россельхознадзор ограничил поставку в Россю говядины и субпродуктов из неё с мясоперерабатывающих заводов в Минской области Белоруссии. В российском надзорном ведомстве отметили, что в последнее время все чаще в импортируемой из Белоруссии говядине обнаруживаются опасные микроорганизмы, в частности, листерии.

Россельхознадзор призвал белорусскую сторону принять экстренные меры для ужесточения контроля над качеством говядины, которую Минск экспортирует в Россию. Если это не будет сделано, то Россельхознадзор просто запретит поставки говядины из Белоруссии.

В ответ на это министерство внутренних дел Белоруссии начало проверку действий Россельхознадзора. Белорусское МВД полагает, что Россельхознадзор якобы дискредитирует деловую репутацию конкурентов, имея в виду белорусские мясоперерабатывающие заводы.