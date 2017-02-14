Названы регионы с самой высокой рождаемостью

«Данные рейтинга приведены на основании открытых источников и ведомственной статистики»

Москва, , 15:58 — REGNUM В ТОП-10 самых «плодовитых» регионов Российской Федерации вошли Тува, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба Общественный палаты РФ, которая составила Национальный рейтинг рождаемости.

«Данные рейтинга приведены на основании открытых источников и ведомственной статистики (до 1 января 2016 года), — говорится в сообщении. — Итоговый балл складывался из 5 критериев (рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество абортов, уровень социального комфорта для рождаемости)».

Отметим, что среди регионов-аутсайдеров по демографическим показателям числятся Ленинградская, Псковская, Магаданская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская, Тульская, Тамбовская области, а также Мордовия.

Член ОП РФ Султан Хамзаев (составитель рейтинга) полагает, что рейтинг рождаемости позволит представителям как региональной, так и федеральной власти скорректировать соответствующие социальные программы.