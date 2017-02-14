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Ростов-на-Дону: 74 года со дня освобождения от немецкой оккупации

Общество
В донской столице проходят памятные мероприятия
1 / 3 Вечный огонь
Иллюстрация: Donland.ru
Вечный огонь

Ростов-на-Дону, 14 февраля 2017, 15:52 — REGNUM  

Ростов-на-Дону отмечает 74-ю годовщину со дня полного освобождения от немецкой оккупации. Утром в сквере имени Фрунзе к Вечному огню легли живые цветы. Почтили память воинов-освободителей участники митинга минутой молчания, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Как напомнили участники митинга, донскую столицу немцы пытались взять дважды. В первый раз город дал отпор гитлеровцам после восьми дней оккупации. Вторая оккупация, которая началась в июле 1942 года, продлилась 205 суток. В результате 40 тыс. человек были уничтожены, более 50 тыс. жителей стали узниками концлагерей.

Здесь, на площади Карла Маркса, был дан старт автопробегу, участники которого посетили места боевой славы. Символично, что в акции «Памяти освободителей донской столицы» участвуют 74 автомобиля. Организован автопробег вместе с патриотическими, молодёжными организациями.

К 74-й годовщине был снят фильм «14 Февраля — День ростовской Победы», герои которого — непосредственные участники тех событий, они поделились воспоминаниями о кровавых днях на Дону.

«Я закончил Севастопольское училище зенитной артиллерии в апреле 1941 года и был направлен на службу в Туапсе. Война началась и наш дивизион переправили непосредственно на оборону Ростова. И поставили нас на оборону в районе Чалтыря. Я стоял и стрелял по немецким танкам. Мы уничтожили восемь вражеских машин. Вот так я участвовал в отражении врага в ноябре 1941 года», — вспоминает фронтовик Николай Иванович Польшинский.

Бронебойщиком защищал Ростов-на-Дону от немецких фашистов Федор Васильевич Серов. Он помнит ночь 7 февраля, когда потеснили врага уже у Батайска. Немцы днём начали обстреливать солдат, но, но они семь дней шли, не сдаваясь, к Ростову-на-Дону, выбивая гитлеровцев.

«Февральской ночью мы по льду пересекли реку Дон и пошли на штурм», — рассказал Серов. Буквально каждый квартал воины освобождали от врага. Город перед фронтовиками предстал весь в руинах, не осталось ни одного целого дома.

2 / 3 Возложение венков
Иллюстрация: Don-kazak.ru
Возложение венков

Институт социологии и регионоведения Южного федерального университета к памятной дате провёл социологическое исследование. В анкетировании под названием «Великая Отечественная война глазами школьников Ростовской области» приняли участие 600 старшеклассников из различных уголков Дона. Опрос показал, что большинство представителей молодого поколения знают об основных этапах Великой Отечественной войны, знают имена своих родственников, принимавших участие в боях. У половины ребят есть семейные реликвии — ордена дедов и прадедов, их медали, знаки и погоны, у каждого третьего сохранились фронтовые письма и фотографии.

3 / 3 В митинге приняли участие школьники
Иллюстрация: Don-kazak.ru
В митинге приняли участие школьники

Добавим, что в ростовских школах, библиотеках в эти дни проходят уроки мужества, встречи с ветеранами, выставки, участникам которых демонстрируют фильмы о ростовском Дне Победы.

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