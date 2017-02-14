Минобороны РФ закупит 20 тыс. медалей для участников операции в Сирии

Москва, , 15:41 — REGNUM Минобороны Российской Федерации объявило тендер на закупку более 20 000 медалей для военнослужащих, участвовавших в военной операции на территории Сирии. Соответствующий документ был размешен во вторник, 14 февраля, на сайте госзакупок.

В частности, планируется приобрести медали «За освобождение Пальмиры», «Участнику военной операции в Сирии», «За разминирование Пальмиры».

Согласно обнародованным данным, российское военное ведомство всего планирует потратить на различные медали, военные знаки отличия, памятные знаки, бланки удостоверений, грамоты и футляры более 45 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор почти каждый день российские боевые самолеты совершают вылеты и поражают объекты террористов в САР.