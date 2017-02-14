Турция задержала более 50 человек, подозреваемых в наркоторговле

Анкара, , 15:33 — REGNUM В общей сложности 58 подозреваемых в наркоторговле было задержано в столице Турции в рамках операции по борьбе с распространением наркотиков, говорится в заявлении полиции. Об этом сообщает Anadolu.

Около 2 тыс. 500 офицеров полиции, включая подразделения городской полиции специального назначения, а также другие подразделения правоохранительных органов, совершили рейд по 15 точкам в окрестностях Анкары. В результате было изъято около 2 кг марихуаны, 577 г героина, 220 г кокаина и прочие наркотические средства на общую сумма 22 тыс. 725 турецких лир (около $ 6 тыс. 200).

Губернатор Анкары Эркан Тораса заявил журналистам, что продажа и распространение наркотиков является наибольшей угрозой для общественного порядка.«Мы, как государство, не потерпим никаких действий, способных нанести вред нашему молодому поколению», — подчеркнул Торас.