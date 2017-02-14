Приём в школы Екатеринбурга: разлучили близнецов, не пустили инвалидов

Екатеринбург, , 15:12 — REGNUM В Екатеринбурге 36% от общего количества заявлений на устройство будущих первоклассников в школы поступило от родителей, которые оформили своим детям временную регистрацию. Об этом сообщила депутатам городской думы, начальник департамента образования Екатерина Сибирцева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Она подчеркнула, что из-за данной тенденции родители и их дети, проживающие постоянно на территории, приписанной к учебному заведению, не могут устроить своих будущих первоклассников в близлежащее учебное заведение. Екатерина Сибирцева сообщила, что известны случаи, когда места не хватило детям-инвалидам, и теперь их родителям придётся писать заявления в школы других районов города. Также она сообщила, что в текущем году произошло шесть случаев, когда родителям двойняшек и близнецов не удалось обоих детей оформить в одну близлежащую школу, так как для второго ребёнка не хватило места. По словам Екатерины Сибирцевой, всего за первые две недели после начала приёма первоклассников было подано более 13,8 тысяч заявлений.

Ситуация при которой родители из других районов оформляют временную прописку своим детям, чтобы устроить их в престижную школу в департаменте считают вопиющей, но ничего сделать на данный момент невозможно. В 2016 году городской департамент образования обращался в министерство образования Свердловской области с инициативой зачислять в первую очередь детей с постоянной пропиской, затем с временной, и уже потом всех остальных. Но в итоге она не была поддержана в министерстве. Теперь, с аналогичной инициативой чиновники намерены обратиться в региональное Заксобрание.

В гордуме Екатеринбурга поддержали идею департамента, а также предложили выступить с подобной инициативой перед федеральными законодателями, так как данная проблема касается и других крупных городов России.

Напомним, что первоочередное право записи ребёнка в школу имеют граждане, чьи дети имеют прописку в закреплённом за образовательным учреждением районе. Если в школе остаются свободные места, то записаться в них смогут дети из других районов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году школы Екатеринбурга примут 18 тыс. 600 первоклассников. Запись в школы началась ночью 1 февраля.

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