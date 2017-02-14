В Красноярске открылась первая инженерно-техническая детская библиотека

Красноярск, , 14:53 — REGNUM Инженерно-техническая — такой профиль после модернизации приобрела библиотека имени Виктора Юзефовича Драгунского, расположенная в Свердловском районе города. Одна из старейших библиотек Красноярска, созданная еще в 1979 году, претерпела настоящую «перезагрузку». Одним из первых оценил ее новые возможности глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

«Это четвертая библиотека, которая модернизирована в Красноярске. Нам предстоит еще многое сделать, но каждая из обновленных библиотек имеет свой профиль. Библиотека имени Виктора Драгунского — инженерная. Она ориентирована на тех читателей, которые хотят связать свою жизнь с точными науками, с инженерной деятельностью», — сказал он.

В день открытия буквально каждое пространство библиотеки превратилось в творческую мастерскую. Так, в зале для младших школьников юные изобретатели конструировали ЗD-модели машин, а в зале для старшеклассников любой желающий мог посмотреть на коллекцию роботов, предоставленную Сибирским государственным аэрокосмическим университетом. Кстати, в сотрудничестве с этим вузом, а также с центрами технического проектирования, дополнительного образования и молодежными организациями города в библиотеке планируется реализовывать увлекательные образовательные форматы для ребят разных возрастов.

Как отметила заведующая библиотекой Лорина Поважнюк, ребята в библиотеке могут не только читать, играть, заниматься в кружках, но и конструировать, осваивать компьютерные программы: «Ученик 11-го класса Григорий обучает ребятишек работать в программе «Компас 3D». Сначала дети могут научиться создавать плоскостные, а затем — объемные фигуры, изготавливать их».

Есть чем заняться в обновленной библиотеке и самым маленьким читателям. В игровом зале для дошколят родители имеют возможность не только почитать книжки своим малышам, но и стать участниками развивающего занятия.

«Для деток очень полезны тактильные ощущения, они помогают развивать речь. Сегодня мой ребенок с большим удовольствием строил фигурки из кинетического песка, а еще мы вместе придумывали героев для «картонных приключений», — поделилась мама трехлетней Софии.

Центральное место в библиотеке занимает зал конструирования, где представлены отраслевая литература технической направленности и компьютерные программы по моделированию. Это пространство нацелено объединять ребят, увлекающихся техническим творчеством. Сегодня здесь состоялся мастер-класс по робототехнике, а несколько школьников осваивали компьютерную программу по строительству фигур роботов.

Ученик 8-го класса Никита: «Я занимаюсь робототехникой всего полтора месяца, но мне это очень нравится. Лучше всего у меня получается программирование. Я уже написал одну программу, чтобы из робота сделать светофор и управлять им с любого мобильного телефона. Вообще, я раньше редко ходил в библиотеку, но здесь — прикольно, буду ходить!».

На базе библиотеки имени Виктора Драгунского планируется поэтапно сформировать центр творческого развития в области конструирования и моделирования для ребят разных возрастов.

Глава города Красноярска отметил, что реализация программы модернизации городских библиотек была бы невозможна без поддержки правительства Красноярского края, Законодательного собрания, лично губернатора Красноярского края Виктора Толоконского.

«Модернизация библиотек — это наша общая работа, это наш общий успех. В этом году мы планируем обновить еще две библиотеки, одна из которых расположена в микрорайоне «Солнечный». Опыт нашего города высоко оценен библиотечным сообществом страны. Не случайно именно Красноярску присвоено почетное звание «Библиотечная столица России 2017 года», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

Добавим, что открытие обновленной библиотеки имени Виктора Драгунского состоялось в Международный День дарения книги: любой желающий мог внести свой вклад в книжный фонд библиотеки. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов вручил коллективу библиотеки издание «Летописный календарь России», оставив в книге отзывов свое пожелание: «Желаю, чтобы дух творчества и изобретательства не покидал читателей».

Для справки: Проект модернизации библиотечной сети Красноярска реализуется по инициативе главы города Эдхама Акбулатова с 2015 года при поддержке краевого бюджета. Пилотной площадкой в реализации проекта стала библиотека имени Николая Добролюбова. В январе 2016 года современный формат работы с читателями представила детская библиотека имени Сергея Михалкова. В январе текущего года открылась модернизированная библиотека имени Николая Островского, отличительный профиль которой — реализация инклюзивных программ.