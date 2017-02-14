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В Оренбуржье предприятие ввело свой маткапитал в размере 100 тыс. рублей

Общество
Губернатор рекомендовал этот опыт руководству других предприятий
Френсис Дей. Мать и ребёнок Френсис Дей. Мать и ребёнок

Оренбург, 14 февраля 2017, 14:44 — REGNUM  В Оренбуржье расходы областного бюджета на поддержку семей с детьми с 2010 года выросли в три раза. В 2016 году они составили почти 2,6 миллиарда рублей. За последние семь лет количество многодетных семей в регионе увеличилось в два раза. Сегодня в области проживает 24 100 многодетных семей. Ежегодно число многодетных семей в регионе увеличивается на 10−15 процентов. «Вот наглядные и неоспоримые плоды системного подхода и совместных усилий всех уровней власти в поддержке института семьи, материнства и детства», — сказал губернатор Юрий Берг 14 февраля на заседании местного правительства, где ключевым вопросом стала тема организации работы по улучшению положения многодетных семей в Оренбургской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Министр социального развития области Татьяна Самохина отметила, что за последние годы система мер социальной поддержки семей с детьми в Оренбургской области получила значительное развитие: «В дополнение к федеральным мерам социальной поддержки в регионе действует целый комплекс дополнительных мер поддержки семей с детьми. Введены новые виды помощи, расширены категории получателей и направления использования средств помощи. Взят курс на возрождение семейных ценностей».

С учетом соблюдения критериев адресности и нуждаемости большая половина различных социальных выплат приходится на малообеспеченные и многодетные семьи. Региональную поддержку за счет средств областного бюджета получают около 200 тысяч семей с детьми, что составляет почти 70% от всех семей с детьми (286,7 тыс. семей).

С 2013 года введено ежемесячное пособие в размере 5398 руб. на третьего или последующих детей. В 2016 году в Оренбуржье получателями данной выплаты стали 12,6 тыс. семей.

Несмотря на то, что суммарный коэффициент рождаемости в области значительно превышает среднероссийский (в 2015 году среднероссийский — 1,78, областной — 2,013), губернатор принял решение продолжать выплаты, так как данный вид пособия является серьезной и ощутимой поддержкой для семьи.

«В качестве положительного примера работы в территориях можно привести опыт предприятия «Саракташхлебопродукт», где руководством был введен свой материнский капитал — в случае рождения третьего ребенка сотрудникам выделяется по 100 тысяч рублей. За три года шесть семей получили данную выплату», — отметила Самохина.

Губернатор рекомендовал руководителям предприятий региона обратить внимание на этот опыт и внедрить положительную практику в других территориях Оренбургской области.

Стоит отметить, что на территории Оренбургской области введен региональный материнский капитал, размер которого в 2016 году составил 116,9 тыс. рублей. Направления использования средств материнского капитала по сравнению с федеральными в Оренбуржье расширены. Выплату можно использовать на улучшение бытовых условий (строительство внутридомовых инженерных систем газоснабжения, подключение жилого дома к газораспределительным сетям, приобретение внутридомового газового оборудования); на образование матери. Средства на обучение можно использовать уже после исполнения ребенку двух лет. С момента введения регионального материнского капитала сертификаты получили более 24 тысяч семей, почти треть владельцев выплатой уже распорядились.

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Материнский капитал
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