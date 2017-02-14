ФАС перенесла рассмотрение дела против Apple

Москва, , 14:20 — REGNUM Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России перенесла на 20 февраля 2017 г. рассмотрение дела в отношении российской структуры Apple — ООО «Эппл Рус» (ремонт смартфонов). Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«По итогам рассмотрения дела в отношении компании «Эппл Рус» комиссия ФАС РФ объявила перерыв в заседании в связи с непоступлением всех запрошенных данных, — сообщили в пресс-службе. — Следующее заседание состоится 20 февраля».

Напомним, в 2016 году сервисные центры отказали обладателю iPhone 6 Plus в замене поврежденного дисплея. Свое решение специалисты обосновали тем, что отсутствуют поставки запасных частей в Россию. Поэтому сотрудники предложили владельцу смартфона произвести замену с доплатой.

Антимонопольное ведомство установило, что в действиях ООО «Эппл Рус» (поставщик продукции Apple в Россию) содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции. По итогам проверки было возбуждено административное дело.

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