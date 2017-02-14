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Мурманские дома приспособят под потребности инвалидов

Общество
Сейчас, по признанию губернатора области, “даже пандус для детских колясок есть не у каждого подъезда”
Инвалид-колясочник
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Инвалид-колясочник

Мурманск, 14 февраля 2017, 14:14 — REGNUM  

В Мурманской области будут сформированы региональная и муниципальные программы приспособления многоквартирных домов к потребностям инвалидов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно на очередном совещании в региональном правительстве.

«Надо признать, что даже пандусы для детских колясок у нас есть далеко не у каждого подъезда. Что уж говорить об удобствах для инвалидов-колясочников — о тех же пандусах, подъёмниках или широких лифтах», — приводит слова губернатора Марины Ковтун пресс-служба.

Напомним, в прошлом году вышло постановление правительства Российской Федерации «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учёом потребностей инвалидов».

«В рамках его исполнения уполномоченному органу, которым в регионе определено Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, необходимо сформировать профильную региональную комиссию, организовать формирование муниципальных комиссий, провести обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, сформировать региональную и муниципальные программы, — сообщили в правительстве. — В состав региональной межведомственной комиссии вошли представители органов власти и общественных организаций инвалидов. Утверждён порядок создания и работы муниципальных комиссий, на которые возложено обследование муниципального, а также частного жилищного фонда». Всего должно быть создано 30 комиссий.

Отметим, сейчас в регионе проживает 34 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом, по состоянию на конец 2015 года, лишь несколько зданий в Мурманске были доступны для инвалидов — к такому выводу пришли активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Добавим, по итогам 2016 года 138 объектов в сфере социальной защиты, образования, занятости, здравоохранения, культуры и спорта в Мурманской области удалось адаптировать под нужды людей с ограниченными возможностями в рамках программы «Доступная среда». Как уже сообщало ИА REGNUM, комплексная программа реализуется в регионе с 2014 года.

По данным регионального правительства, в период её реализации из средств федерального бюджета на формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов выделено более 50 миллионов рублей, из областного бюджета и бюджета муниципальных образований на эти цели израсходовано около 700 миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Лишь несколько зданий в Мурманске доступны для инвалидов

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Создание доступной среды для маломобильных групп населения
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