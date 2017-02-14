Вторник, 14 Февраля 2017 года
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Тюменская область предложила «обирать» регионы постепенно

Общество
То есть централизировать налоги не сразу, а в течение четырех лет

Тюмень, 14 февраля 2017, 14:09 — REGNUM  Власти Тюменской области обратились к Совету Федерации с просьбой о компенсации выпадающих доходов региональной казны. Было предложено не сразу отбирать у субъектов бюджетные куски, а постепенно, частями, в течение четырех лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Отметим, в Совете Федерации проходят дни Тюменской области. На заседании комитета СФ РФ по бюджету и финансовым рынкам заместитель главы региона, директор областного департамента финансов Татьяна Крупина рассказала о последствиях снижения на 1% ставки налога на прибыль, зачисляемой в региональные бюджеты, изменений налогообложения в нефтяной отрасли и снижение норматива отчислений в региональные бюджеты по акцизам на нефть. Все вместе взятое создало выпадающие доходы на 12 млрд рублей. А с 2018 года программы с участием федерального центра будут финансироваться в размере 7% — сокращение в 10 раз. Остальные 93% должен где-то найти субъект, а это еще миллиарды рублей.

Усилия по пополнению казны постоянно нивелируются федеральными нововведениями. «Получается так: чем больше усилий область прикладывает по развитию доходной базы бюджета, тем хуже для региона, — заявила Крупина. — Мы просим Совет Федерации оказать поддержку инициативам Тюменской области, в частности, компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов вследствие изменения федерального законодательства».

Татьяна Крупина напомнила сенаторам, что Тюменской области был уже нанесен урон, когда централизовали налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — забрали треть региональных доходов. В течение четырех лет федерация компенсировала региону выпадающие доходы, с каждым разом сокращая выплаты на 25%. Это позволило мобилизоваться и перекроить экономику Тюменской области, а также разработать мероприятия для привлечения инвесторов.

Крупина предложила установить для компенсации выпадающих доходов субъектам подобную «дорожную карту». В первый год — компенсировать налоговые убытки в полном объеме, в последующие — с ежегодным уменьшением на 25%. И на период централизации в федеральном бюджете ставки 1% на прибыль организаций продлить переходный период и уточнить распределение субсидий бюджетам регионов с 1 января 2021 года.

Кроме того, Крупина предложила обязать министерство финансов информировать регионы о введении изменений в законы, с полным расчетом выпадающих доходов.

Сенаторы поддержали предложения правительства Тюменской области и рекомендовали правительству РФ внести изменения в Бюджетный кодекс. В документе они предлагают установить обязательное требование о доведении министерством финансов России до финансовых органов регионов расчетов о возможных выпадающих доходах региональных бюджетов до принятия соответствующих федеральных законов.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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