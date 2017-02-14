В 12 школах Мурманской области введён карантин из-за гриппа
Мурманск, 14 февраля 2017, 14:02 — REGNUM
В Мурманской области сохраняется тенденция по снижению интенсивности эпидемического процесса заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
«Лабораторными исследованиями установлено, что наибольшее число находок вирусов гриппа выявлено среди заболевших взрослых, которые не были привиты, — отметили в Роспотребнадзоре. — В целях профилактики формирования очагов ОРВИ и гриппом продолжается мониторинг посещаемости в образовательных организациях. Введены ограничительные мероприятия в виде разобщения коллективов 33 классов в 12 школах и 14 групп в 9 дошкольных образовательных организациях на 10 административных территориях области».
Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе эпидемия гриппа в Мурманске пошла на убыль. При этом, по данным регионального Роспотребнадзора, ещё в последнюю неделю января показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Мурманской области превысил эпидпорог на 26%, в том числе по Мурманску — на 37,5%.
Тогда же было выпущено постановление главного государственного санитарного врача Мурманской области, в котором отмечалась необходимость принятия дополнительных профилактических мер, направленных на предупреждение распространения заболевания гриппом и ОРВИ.
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