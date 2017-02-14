Уральский бард Новиков выдвинул ультиматум пайщикам «Бухты Квинс»

Екатеринбург, , 14:02 — REGNUM Выкуп паёв участников строительного кооператива «Бухта Квинс» в Екатеринбурге будет приостановлен до тех пор, пока пост председателя не покинет Зиля Булатова. Об этом во время пресс-конференции заявил журналистам глава городского Театра эстрады, известный уральский бард Александр Новиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он сообщил, что якобы именно Зиля Булатова не подписывает документы, которые позволили бы инвестору зайти на площадку. Александр Новиков уточнил, что председатель кооператива требует от представителя инвестора, который намерен завершить строительство коттеджного посёлка, выкупить свой пай и заплатить четыре миллиона компенсации. При этом, по его словам, в качестве компенсации она уже получила под расписку 200 тысяч рублей.

Теперь, по словам руководителя Театра эстрады Екатеринбурга, в городское управление МВД подано заявление на председателя кооператива о привлечении её к уголовной ответственности за вымогательство и коммерческий подкуп.

Сама Булатова прекращение выплат пайщикам объясняет действиями самого Новикова, а выплаты паев прекратились, по ее сведениям, из-за ареста земельного участка, принадлежавшего Александру Новикову, на котором строились жилые дома ПЖСК «Бухта Квинс», сообщает Newdaynews.ru.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство коттеджного посёлка было организовано инвесторами и пайщиками кооператива «Бухта Квинс» в 2008 году. Сдача посёлка была запланирована на 2012 год, но этого так и не произошло. Пайщики кооператива обратились в надзорные и в правоохранительные органы. В результате в ноябре 2015 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и хищении денежных средств участников кооператива.

А в конце 2016 года, по делу обманутых пайщиков «Бухты Квинс» сотрудники полиции задержали бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, а затем и его бизнес-партнёра Александра Новикова — им были предъявлены обвинения. Впоследствии Александр Новиков нашёл готовых продолжить застройку инвесторов, и они начали выкупать паи у тех участников кооператива, которые не хотят дожидаться окончания строительства.

Теперь уголовное дело по ходатайству прокуратуры будет передано из следственного отдела регионального полицейского главка в СУ СКР по Свердловской области. Отметим, что Александр Новиков ранее неоднократно заявлял о том, что является рядовым участником кооператива и непричастен к мошенничеству.

Напомним, что следственным отделом УМВД Екатеринбурга возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве с деньгами пайщиков ЖСК «Западный». В преступлении подозревается руководитель строительной компании, ведущей застройку. Теперь полиция обращается к гражданам потерявших свои сбережения и не получивших паи в виде квартир по адресам застройки, обратиться в органы внутренних дел.

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