«Бесплатная» помощь: как не нарваться на недобросовестных юристов

Екатеринбург, , 20:27 — REGNUM В Екатеринбурге гражданин отсудил деньги у организации, оказавшей ему юридическую услугу. Фирма незаконно использовала эмблему Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении данного надзорного ведомства по Свердловской области.

Гражданин обнаружил недостатки у товара, приобретённого в интернет-магазине. Сумма оказалась приличной: 20 тыс. 140 рублей. Попытки самостоятельно вернуть его и получить уплаченные деньги не удались, и он решил прибегнуть к помощи специалистов. На сайте одной из организаций увидел эмблему Роспотребнадзора и указание на то, что данная фирма выполняет функции «Центра по защите прав потребителей». Гражданин предположил, что это специалисты, работающие в органах Роспотребнадзора. Запутаться было просто: компания обещала бесплатную юридическую консультацию, а затем, уже за деньги, предлагала составить претензии, жалобу и судебный иск.

В компании гражданина обнадёжили, что он сможет не только вернуть деньги за купленный в интернет-магазине товар, но и отсудить у владельцев интернет-площадки стоимость услуг юристов (23 тыс. 312 рублей) и компенсацию (50 тыс. рублей). В итоге потребитель заключил с юридической фирмой договор и полностью оплатил сумму услуг юристов.

Позднее его постигло озарение. В интернете он изучил отзывы о данной фирме и обнаружил много жалоб на неё. Люди сообщали, что тамошние юристы готовят некачественные жалобы, претензии и иски. И, конечно же, эта фирма не имеет отношения к органам Роспотребнадзора.

Собранные сведения настолько впечатлили мужчину, что на следующий день он решил отказаться от услуг компании и вернут свои деньги. Однако там не захотели расторгать договор, заявив, что все услуги по договору уже выполнены. При этом документов, подтверждающих выполнение работ, не предоставили.

На помощь уральцу пришли специалисты консультационного центра для потребителей. Они помогли ему составить иск в суд. Результат: мировой судья Орджоникидзевского района Екатеринбурга обязал юридическую фирму вернуть уплаченные по договору деньги и возместить судебные расходы. А спор вокруг купленного в интернет-магазине товара был разрешен в добровольном порядке.

В Роспотребнадзоре отмечают: недобросовестные организации используют эмблему Роспотребнадзора незаконно, для привлечения клиентов. Жалобы на такие конторы уже были.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из жительниц Екатеринбурга, по запросу в поисковиках одним из первых вылез сайт некого «центра по защите прав потребителей». Справа от названия — эмблема Роспотребнадзора. И на странице крупными буквами по центру были номер телефона, надпись «Помощь юриста по защите прав потребителей», а в колонке справа — надпись «Бесплатная консультация юриста». Внизу сайта была пометка: «Поможем в любой ситуации в рамках закона РФ от 21.11.2011 года №324 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», реализованного при поддержке Министерства Юстиции Российской Федерации». Другой информации о фирме на сайте не было.

Звонок по номеру телефона ничего не дал. На другом конце провода не смогли ничего пояснить по интересующему вопросу и предложили приехать к ним в офис. А в офисе пожелали заключить договор об оказании платных услуг, уже за деньги. Екатеринбурженка отказалась от такой «бесплатной» помощи.

Отметим, в Екатеринбурге есть организации, которые реально могут помочь в защите прав потребителя. Одна из них — «Екатеринбургское общество защиты прав потребителей». Это общественная организация, которая работает уже несколько лет. Получить бесплатную и содержательную консультацию можно и по телефону.

Также бесплатную помощь оказывает Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей». Наконец, потребители могут отстоять свои права с помощью специалистов «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Два консультационных пункта этого центра действуют в Екатеринбурге. Адреса и телефоны всех таких пунктов Свердловской области указаны на официальном сайте центра.