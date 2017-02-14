В Стамбуле арестован предполагаемый организатор теракта в клубе Reina

Стамбул, Турция, , 13:41 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали в Стамбуле предполагаемого организатора теракта в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь, сообщает Sky News Arabia.

Как сообщает издание, им оказался некий А.С. — гражданин Франции турецкого происхождения. Он не один год находился в списках разыскиваемых людей, подозревавшихся в связях с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, теракт в Стамбуле произошёл в ночь с 31 декабря на 1 января. В клуб Reina ворвался мужчина и начал стрелять из автомата, выпустив за семь минут более 180 пуль. Затем этот человек скрылся.

Жертвами теракта стали 39 человек, еще 69 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Задержали террориста 16 января в Эсеньюрте, пригороде Стамбула. Им оказался гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов, который заявил, что получал поручения от некого Абу Джихада, с которым лично никогда не встречался.