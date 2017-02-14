В Испании задержан подозреваемый в помощи террористам

Он предоставлял финансирование и подделывал документы для радикалов

Мадрид, , 13:29 — REGNUM Правоохранительные органы Испании арестовали на севере страны выходца из Алжира, который, по данным полиции, занимался продвижением экстремистской идеологии в сети, заявили в МВД страны. Об этом сообщает Associated Press.

В ведомстве подчеркнули, что 44-летний подозреваемый, арестованный в городе Бильбао, подозревается в изучении идей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые он распространял через социальные сети.

Власти страны также добавили, что ему могут быть вынесены и другие обвинения в зависимости от результатов проверки его деятельности в интернете.

Согласно заявлению, полиция следила за деятельностью подозреваемого, который предположительно финансировал «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и занимался подделкой документов для неё.