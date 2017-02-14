ТПУ «Тропарево» местные жители считают точечной застройкой

Вместо того, чтобы объяснить москвичам зачем нужен потерявший свою актуальность проект очередного ТПУ в опасной близости к природному заказнику, чиновники обещают оснастить его уникальной системой удаления газов

Москва, , 13:22 — REGNUM Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с разворотной площадкой автобусов, оснащенной системой удаления выхлопных газов, появится на базе станции метро «Тропарево», заявил руководитель программы дирекции по развитию ТПУ компании «Мосинжинвест» Дмитрий Чуприс, сообщает 14 февраля портал Стройкомплекса Москвы.

«Система вентиляции и удаления выхлопных газов не представляет опасности ни для пассажиров общественного транспорта, ни для посетителей апарт-отеля», — отметил Чуприс.

Технологическая часть ТПУ разместится над выходами из метро (по четной стороне Ленинского проспекта). Она будет представлять собой два четырехэтажных комплекса с залами ожидания, билетными кассами, медпунктом, пунктом охраны общественного порядка, комнатой матери и ребенка, санузлами, продуктовыми магазинами и аптекой.

Что же касается самой транспортной составляющей проекта. Здесь планируется над отстойно-разворотной площадкой автобусов построить многоэтажное здание. Площадка и диспетчерский пункт расположатся на уровне земли, а над ними возведут аппарт-отель с подземной парковкой на 308 машиномест.

По замыслу проектировщиков пересадочный узел призван оптимизировать маршруты городского общественного транспорта, потоки пассажиров и сократить время в пути. Кроме того, для пассажиров подземки будут обеспечены более комфортные условия пересадки, они со станции метро будут сразу попадать в общественно-транспортный центр.

Однако данный проект не нашел понимания со стороны местных жителей. На прошедших 23 января 2017 года публичных слушаниях по проекту планировки территории ТПУ «Тропарёво» граждане утверждали, что данный проект потерял свою актуальность, поскольку он был разработан в 2015 году, а с тех пор сокольническую ветку продлили за МКАД, построив ещё станции «Румянцево» и «Саларьево». В текущей редакции проект не учитывает перенос туда части маршрутов общественного транспорта и изменение пассажиропотоков с их вводом.

«Под видом ТПУ у метро «Тропарёво» в непосредственной близости от особо охраняемой природной территории (ООПТ «Ландшафтный заказник Тропарёвский) хотят возвести апартаменты (40 000 кв. м), торговый центр (6200 кв.м.) и ТПУ: зал ожидания и диспетчерская (1800 кв. м — всего 4% от проекта!). Внятного ответа, зачем для общественного транспорта, который ходит через «Тропарёво» транзитом от метро «Юго-Западная» к метро «Тёплый стан», нужен зал ожидания (размером с 20 трёхкомнатных квартир!) — жители так и не получили. А строительство коммерческой компоненты ТПУ создает на территории дополнительные точки притяжения, что неизбежно приведет к росту нагрузки на улично-дорожную сеть и парковочное пространство и только ухудшит транспортную и экологическую ситуацию в данном районе», — утверждали на слушаниях разгневанные жители района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа строительства ТПУ вызывает у москвичей все больше и больше вопросов. В первую очередь это связанно с тем, что из утилитарного объекта транспортной инфраструктуры, который призван облегчить пользование общественным транспортом. ТПУ по воле своеобразно понявших градостроительный кодекс московских чиновников, превратились в объекты массовой застройки жилой и коммерческой недвижимости. Зачастую это апартаменты, которые согласно законодательству не требуют обеспечения социальной инфраструктурой. Получается, что город зарабатывает не только на том, что выставляет на аукционы проекты ТПУ, но и экономит городской бюджет на создании соответствующей жилищной застройке социальной и инженерной инфраструктуры.

Не приходится говорить и о том интересе, какой эти проекты вызывают у застройщиков. Собственно глава Стройкомплеска Марат Хуснуллин говорит об этом прямо: «Территории вокруг транспортно-пересадочных узлов вызывают большой интерес у инвесторов. Поскольку здесь можно будет построить не только жилье, но и возвести такую коммерческую недвижимость, как административные здания, апартаменты, торгово-развлекательные и деловые комплексы, а также гостиницы».

Подробности читайте здесь: За проектом ТПУ Авиамоторная маскируется желание построить апартаменты

И здесь: Кому Москва отдаёт территории рядом с ТПУ?