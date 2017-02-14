Муфтият Дагестана выступил против фильма «Матильда»

В духовном органе считают, что «имя Николая II сакрально для мусульман»

Махачкала, , 13:01 — REGNUM Муфтият Дагестана обеспокоен содержанием фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Свои соображения по поводу фильма были высказаны в обращении духовных лидеров к депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской. Об этом ИА REGNUM 14 февраля сообщили в пресс-службе муфтията.

В обращении говорится, что мусульмане республики глубоко возмущены тем, что царь Николай II, «чье имя является сакральным для большинства мусульман и для миллионов православных христиан», в фильме выставлен в отвратительном и кощунственном виде.

Ранее об обращении от имени «мусульман одной из республик России» в эфире телеканала «Россия 24» заявила сама Поклонская.

Фильм «Матильда» выходит в прокат осенью 2017 года. Он рассказывает о романе царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская ранее не раз обращала внимание общественности на содержание фильма. По ее мнению, он оскорбляет православных верующих.

Царь Николай II русской православной церковью признан святым мучеником. Бывший прокурор Крыма обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность использования бюджетных средств на создание ленты. В свою очередь, сам режиссер Учитель тоже обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой защитить создателей фильма от Поклонской.