В Москве осуждены обвиняемые в подготовке теракта

«Назначить Аслану Байсултанову наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет строгого режима»

Москва, , 12:42 — REGNUM Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к тюремным срокам от 3-х до 14 лет трех молодых людей (Аслана Байсултанова, Эльмана Ашаева и Мохмада Межидова), которые обвинялись в подготовке теракта в Москве и участии в террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает во вторник, 14 февраля, Вести.Ru.

«Назначить Байсултанову наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет строгого режима, Ашаеву — 12 лет строгого режима, Межидову — 3 года колонии общего режима», — говорится в постановлении судьи.

Кроме того, МОВС назначил Байсулатову и Ашаеву штраф в размере 400 000 и 350 000 рублей соответственно.

По данным следствия, Байсултанов состоял в рядах террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Установлено, что в феврале 2013 г. молодой человек приехал в Сирию, где участвовал в диверсионно-террористических акциях против законного правительства этой страны.

В материалах дела указано, что в конце 2013 г. Байсултанов вернулся в Российскую Федерацию и вместе с Ашаевым приобрел оружие и боеприпасы, из которых обвиняемые изготовили бомбу.

В 2015 г. злоумышленники доставили взрывчатое вещество в Москву, намереваясь совершить теракт.

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