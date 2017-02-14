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УФАС по Петербургу объявило о первых штрафах за ремонт «Авроры»

Общество
Целый букет нарушений был выявлен в ходе внеплановой проверки
Возвращение «Авроры»
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Возвращение «Авроры»

Санкт-Петербург, 14 февраля 2017, 12:29 — REGNUM  Санкт-Петербургское управление ФАС России возбудило дела и наложило первые штрафы по итогам проведенной в 2016 году внеплановой проверки «Кронштадтского морского завода» (КМЗ), выполнявшего ремонт крейсера «Аврора» по госконтракту с Минобороны РФ.

Первоначальным поводом для внеплановой проверкой завода стало представление предприятием в антимонопольный орган недостоверных сведений об асфальтировании заводской территории.

«По представленным в УФАС документам асфальтирование проводилось в рамках исполнения госконтракта на ремонт «Авроры». Однако, как выяснилось в ходе внеплановой проверки, работы производились в рамках исполнения госконтракта на ремонт и обслуживание судов Ленинградской военно-морской базы», — отметили в УФАС.

За представление недостоверных сведений завод и его директор оштрафованы на 105 тыс. и 15 тыс. рублей, соответственно.

Одновременно в ходе проверки были найдены другие нарушения антимонопольного законодательства. В связи с этим возбуждено семь административных дел.

В частности, завод нарушил требования о размещении в открытом доступе протоколов подведения итогов закупок. Кроме того, возбуждено и рассматривается антимонопольное дело о правомерности заключения без проведения торгов контракта между КМЗ и «ЗВО «Инновент» на поставку кондиционеров для «Авроры».

Отказ от торгов произошел под предлогом того, что в контракте на поставку кондиционеров якобы содержатся сведения, содержащие гостайну. Сумма контракта с учетом дополнительного соглашения превысила 50 млн рублей. Очередное заседание комиссии УФАС по рассмотрению этого дела назначено на 9 марта.

«Госконтракт на выполнение ремонта крейсера «Аврора», заключенный Минобороны с КМЗ, не предусматривал содержания в нём сведений, относящихся к гостайне, следовательно, все договоры с субподрядчиками должны были заключаться по результатам открытых процедур», — подчеркивают в антимонопольном ведомстве.

В УФАС подчеркивают, что в ближайшее время в отношении КМЗ будет возбуждено еще несколько административных дел, а также дела по признакам нарушения законодательства о государственном оборонном заказе и антимонопольного законодательства.

Читайте ранее в этом сюжете: Материалы проверки ремонта крейсера «Аврора» передадут в ФСБ

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