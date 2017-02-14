«Люди перестали думать» — омбудсмен просит ограничить выдачу кредитов

Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова призывает депутатов принять меры по ограничению кредитования населения. Некоторые люди набрали по 21 кредиту, заявила она на заседании регионального Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отметила уполномоченный по правам человека Свердловской области, к ней поступают жалобы в том числе и от тех граждан, которые набрали кредитов, а теперь не могут их вернуть. При этом на некоторых обратившихся висит множество кредитов и займов разного рода. И зачастую люди берут их, не задумываясь о том, смогут ли вернуть.

«Люди перестали думать», — констатировала свердловский омбудсмен. Она призвала депутатов принять меры по нормализации ситуации.

Отметим, проще всего получить заём не в банках, а в различных микрофинансовых организациях. Такие конторы предлагают взять деньги «до зарплаты». При этом проценты по таким займам могут доходить до тысячи в год. Случаи, когда человек берёт пять тысяч рублей, а через несколько месяцев должен уже больше сотни тысяч, совсем не редкость. Примечательно, что в таких организациях могут получить заём и люди, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, не работающие и не имеющие возможности погашать долги. В таких случаях бремя долга зачастую ложится на их родственников.

Как отмечается в исследовании «Объединённого кредитного бюро», в Свердловской области на 1 января 2017 года объём задолженности с просрочкой платежа составил 38 млрд 932 млн 821 тыс. 528 рублей. Это на 13% больше, чем было на 1 января 2016 года.

Просроченная задолженность по кредитам наличными возросла на 18,5% — до 25 млрд 835 млн 304 тыс. 678 рублей. В среднем по России рост за год составил 15%.