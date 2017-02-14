Подозреваемые в подготовке теракта во Франции предстанут перед судом

Один из них за день до задержания заявил о верности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Париж, , 12:27 — REGNUM Двое мужчин и подросток, задержанные 10 февраля по подозрению в подготовке теракта во Франции, предстанут 14 февраля перед французским правосудием в Париже, сообщает Le Figaro.

В ходе обыска у двух молодых людей в возрасте 20 и 23 лет, а также у девушки 16 лет, было обнаружено несколько граммов пероксида ацетона — мощной, но нестабильной взрывчатки, а также составные части для создания взрывных устройств.

Подозреваемые были установлены в ходе анализа их деятельности в социальных сетях, особенно в системе передачи шифрованных данных Telegram. Правоохранительные органы были вынуждены действовать, после того как 9 февраля стало известно, что подозреваемые решили приобрести ацетон и перекись водорода.

На следующий день в сети появилось видео, в котором девушка поклялась в верности террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что и стало поводом для оперативных мер со стороны служб по борьбе с терроризмом.