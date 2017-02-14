«В своей бедной жизни виноваты сами старики» — калужский губернатор

Калуга, , 12:23 — REGNUM Пенсионерам и малоимущим жителям калужского микрорайона «Нефтебаза» в местном супермаркете крупной розничной сети предлагают черствый хлеб под разрекламированную властями социальную акцию. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, посетивший 14 февраля супермаркет, аппетитная на вид 600-граммовая буханка формового ржаного хлеба с крупной надписью «Социальный» оказалась «твердокаменной» и практически несъедобной.

«Разве этот хлеб разгрызешь? Да, и когда ножом режешь, то буханка сразу крошится. Видно, что хлеб недельной давности. Что же получается «на тебе Боже, что нам негоже?», — посетовала пожилая покупательница Анна Васильевна.

Смутившись от неожиданной критики, работники супермаркета предложили покупателю свежий хлеб с соседей полки, цена буханки которого оказалась на порядок выше, чем ранее предложенный «Социальный».

«Акция с хлебом «Социальный» хорошая, но почему-то хлеб для небогатых покупателей бывает всегда черствым», — призналась продавец.

«В этом магазине очень много продуктов по акциям. Это и рыба, колбаса, сосиски и даже мясо. Но купить столь резко подешевевшие продукты я бы не рискнула. Большинство из них завезены на Новый год, но так и не продались. Денег у людей нет. Вот магазин и скидывает цены», — разоткровенничалась жительница соседнего дома Татьяна Алексеевна.

Между тем, по данным мониторинга, в период с 1 по 8 февраля в калужских магазинах федеральных торговых сетей отмечается увеличение цен на говядину, рыбу, консервы, творог и сметану. А сливочное и подсолнечное масло и вовсе оказались самими дорогими в Центральном федеральном округе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в четвёртом квартале 2016 года в Калужской области снизилась на 2,5% величина прожиточного минимума по сравнению с его размерами за третий квартал. Так, прожиточный минимум на душу населения составил 9349 рублей. Это на 244 рубля меньше, чем в третьем квартале прошлого года. Прожиточный минимум для пенсионеров сократился с 7987 до 7808 рублей в месяц.

Впрочем, с тем, что жизнь пожилых земляков сегодня отнюдь не радужная, согласился и губернатор области Анатолий Артамонов, но при этом в своей безапелляционной манере заявил, что содержать пенсионеров должны их дети, а не государство.

Как пишут по этому поводу местные СМИ, на заседании в областной администрации Анатолий Артамонов отметил: «Сегодня совокупное богатство Калужской области растет, ведь на улицах почти нет ни «Жигулей», ни старых машин. Однако при этом многие пенсионеры перебиваются с хлеба на воду».

Губернатор не стал вдаваться в подробности и приводить в пример ни нищенские размеры пенсии калужан, средняя величина которой не превышает 12 тыс. рублей, ни стоимость услуг ЖКХ, непомерно высокие цены на лекарства и еду. По мнению Артамонова, в своей бедной жизни виноваты сами старики, которым следовало бы более достойно воспитывать своих детей.

«А мы все думаем так: коль человек состарился, дети побоку, а должен кто-то содержать нас с вами. Так не должно быть», — резюмировал калужский губернатор.