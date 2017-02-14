СБУ обнаружила «уникальные» документы ОУН в Тернопольской области

После госпереворота на Украине в 2014 г. к власти в этой стране пришла прозападная группировка, считающая украинских нацистов — Бандеру и Романа Шухевича — национальными героями и борцами за независимость Украины

Тернополь, Украина, , 12:15 — REGNUM Уникальная подборка архивных документов Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружена в Тернопольской области Украины. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ).

«Тайник с раритетными документами ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) случайно нашли в Тернопольской области сотрудники СБУ в ходе проверки информации о незаконном хранении оружия, — говорится в сообщении. — Во время осмотра подвала одного из заброшенных зданий на окраинах Теребовле правоохранители обнаружили тайник с документами, которые находились в металлическом бидоне на 1,5-метровой глубине».

Согласно визуальному осмотру специалистов, документы, которые были завернуты в страницы советских газет, принадлежат архиву Теребовлянского районного провода ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и относятся к 40-м годам прошлого столетия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в 2014 г. к власти в этой стране пришла прозападная группировка, считающая украинских нацистов — Бандеру и Романа Шухевича — национальными героями и борцами за независимость Украины. ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая открыто работала на нацистов в годы Второй мировой войны и осуществляла геноцид в Польше и на территории СССР, считается организацией, боровшейся за независимую Украину, а её члены — героями.