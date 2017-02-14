Вторник, 14 Февраля 2017 года
13:10:39 МСК

32% граждан не смогли дать оценку Февральской революции 1917 года: опрос

Общество
Опрос «Левада-центра»
Революционные солдаты. Февраль 1917 Революционные солдаты. Февраль 1917

Москва, 14 февраля 2017, 12:01 — REGNUM  15 марта (2 марта по старому стилю) 1917 года российский император Николай II отрекся от престола. Прошло 100 лет, но люди до сих пор по-разному оценивают это событие, которое положило конец российской монархии. Примечательно, что 32% опрошенных никогда не задумывались над этим и затруднились выразить свое мнение о Февральской революции 1917 года. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

23% считают, что положительные и отрицательные последствия крушения монархии компенсируют друг друга. 21% думают, что крушение монархии привело Россию на путь утраты своего национального и государственного величия.

Между тем, 45% опрошенных близка точка зрения, что Февральская революция 1917 года сама по себе не имела никакого значения, это лишь первый, предварительный этап Октябрьской революции.

А 32% склоняются к тому, что Февральская революция была этапом на пути к Великой Октябрьской социалистической революции, создавшей первое в мире государство рабочих и крестьян. Более трети жителей России затруднились ответить. Как показал опрос, единства среди тех респондентов, кто дает какие-либо оценки этому событию, нет.

Опрос проведен 20 — 23 января 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Передумали? На Колыме собираются вернуть льготы работающим ветеранам труда
МагаданМагаданская областьРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Отдать Курилы Японии — значит отдать Курилы США
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
14.02.17
Пушков: Отставка Флинна — самая быстрая в истории США
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
14.02.17
В Австрии арестовали Гитлера
ВенаАвстрия Усиление правых в Европе Общество
NB!
14.02.17
Саркис ЦатурянСемнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает
ВашингтонСША Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Заал АнджапаридзеЧем ответит Россия на безвизовый режим ЕС для Грузии?
ТбилисиГрузия Евроинтеграция Грузии Политика
NB!
13.02.17
«Газпром»: Транзит газа через Украину становится все более ненадежным
МоскваРоссия Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
13.02.17
Григорий ГаранинНовая русская угроза — интернет-суицид: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Дмитрий БуяновСталин и его ученики
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
13.02.17
Президент Молдавии Додон хочет закупать газ в Иране
КишинёвМолдавия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
13.02.17
Александр БеловПрезидент Германии решил спасать земной шар! Еврооптимист!
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
Румыния: русофобия – «абсолютный консенсус» румынского общества
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
13.02.17
Молдавия и Украина: «региональная солидарность» против России
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
ещё главное