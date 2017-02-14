Движение трамваев в Краснодаре парализовало почти на 1,5 часа

Краснодар, , 11:51 — REGNUM Уехать на трамвае или троллейбусе сегодня, 14 февраля, после 10 часов утра жители и гости краевого центра не смогли. Движение городского электротранспорта было парализовано. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы, причиной стало отключение электроэнергии.

Также по теме: Ливень в кубанской столице парализовал движение трамваевТак, троллейбусы стояли на Ставропольской от Старокубанской до Постовой, а трамваи — на улицах Захарова и Постовой. Кроме того, изменить маршруты следования пришлось и трамваям № 2 и 4 — они проследовали через железнодорожный вокзал и улицу Колхозную соответственно. По другому маршруту пустили и три троллейбуса — №№ 7,12 и 20.

В настоящее время движение электротранспорта восстановлено. Подача электроэнергии была возобновлена в 11:19.

Как сообщало ИА REGNUM, движение трамваев в столице Краснодарского края было парализовано летом прошлого года. После кратковременного. Но сильного дождя некоторые улицы краевой столицы оказались подтоплены. Движение общественного автотранспорта останавливалось на улице Вишняковой под виадуком, перекрестке Дмитриевской дамбы и Горького, Коммунаров и Советской.